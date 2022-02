Bombenfund in Aalen: 5000 Menschen müssen für Entschärfung evakuiert werden

Wenn am Samstag, 5. März, im künftigen Baugebiet Tannenwäldle im Osten der Aalener Kernstadt die dort gefundene mutmaßliche Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden wird, müssen zuvor 5000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. Diese Zahl hat Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann am Mittwochmorgen bei einem Pressegespräch im Aalener Rathaus genannt.

Stadt informiert Anwohner per Brief

Demnach ist die für die Bombenentschärfung notwendige Evakuierungszone durch die jüngsten weiteren Planungen und Untersuchungen noch einmal größer geworden. Vor einigen Wochen war man noch von 3500 Menschen ausgegangen, die das Gebiet am 5. März verlassen müssen.

Der Plan zeigt in violetter Farbe die aktuelle Ausdehnung der Evakuierungszone für die Entschärfung einer Fliegerbombe am 5. März im Neubaugebiet Tannenwäldle. (Foto: Grafik: Stadt Aalen)

Nun werden es laut Ehrmann 5000 Menschen aus rund 2600 Haushalten sein. Sie alle werden lückenlos in der kommenden Woche in einem Brief von der Stadt darüber informiert werden, was auf sie zukommen wird. Wer selbst mobil ist, muss das Gebiet auch selbst verlassen und sich selbst um eine vorübergehende Unterkunft kümmern. Wer Hilfe braucht, dem werde auch geholfen werden, versicherte Ehrmann.

Erkenntnisse über Weltkriegsbombe sind gesichert

Inzwischen hat sich bei allen Beteiligten die Überzeugung verfestigt, dass es sich bei dem Fund in einigen Metern Tiefe im Neubaugebiet Tannenwäldle tatsächlich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, die mit 250 Kilogramm Sprengstoff gefüllt ist. Sie soll am 5. März an Ort und Stelle vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg durch Herausdrehen des Zünders unschädlich gemacht werden. Geht alles ohne Zwischenfälle über die Bühne, sollen die 5000 evakuierten Menschen unmittelbar danach wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren können.