Bogenschießen: Medaillenregen für Westhausen

Für die Landesmeisterschaft der Bogenschützen in Ditzingen haben sich vom Schützenverein Westhausen zehn Jugendliche und vier Erwachsene qualifiziert. Geschossen wurden zweimal 30 Pfeile auf 18 Meter Entfernung.

In der Schülerklasse A hielt Simon Waller lange die Führung. Doch kurz vor Schluss hatte er einen Fehlschuss, sodass er vom ersten noch auf den vierten Platz (525 Ringen) abrutschte. Die Mannschaft der Schülerklasse A mit Simon Waller, R. Knecht und P. Kurz erreichte mit 1437 Ringen den fünften Platz. Clara Katruff kämpfte sich in der Schülerklasse B nach anfänglichen kleineren Problemen vom sechsten auf den dritten Platz mit 479 Ringen vor.

Bei den Jungen erreichte Christoph Weiss den sechsten Platz mit 484 Ringen und Marco Holl schaffte Platz zwölf mit 432 Ringen. Mit der Mannschaft erkämpften sie sich die Bronzemedaille mit 1395 Ringen. Bei den Junioren lag Tim Trumpp immer einen Ring vor seinem Vereinskollegen Lukas Arnold. Kurz vor Schluss hatte dieser einen Blackout und setzte drei Pfeile daneben. Trumpp landete am Ende auf Rang sechs (506 Ringe) und Arnold auf Rang elf (454 Ringe) Als Mannschaft konnten sie in der Juniorenklasse mit Pia Erhard die Silbermedaille mit 1405 Ringen gewinnen. Michaela Jung konnte in der Masterklasse weiblich den fünften Rang mit 501 Ringen erreichen. In der Compound Damenklasse sicherte sich Ramona Höntsch mit 563 Ringen die Silbermedaille.