Böhme & Weihs Systemtechnik spendet an Ebnater Hospiz

Der Standort Aalen der Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co. KG unterstützt das Maja-Fischer-Hospiz in Ebnat mit einer Spende über 3000 Euro. Das Maja-Fischer-Hospiz ist auf Zuwendungen angewiesen, um damit den nicht von den Krankenkassen finanzierten Eigenanteil aufbringen zu können. Florian Schwarz, Vertriebsmitarbeiter von Böhme & Weihs (links), und Anja Furrer, Vertriebsmitarbeiterin von Böhme & Weihs, haben den Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro an Andreas Gröber, den Leiter des Maja-Fischer-Hospizes in Ebnat, übergeben.