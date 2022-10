BMW rast durch Aalen - Wer kann Hinweise geben?

Am frühen Samstagmorgen um 1.50 Uhr musste eine Streife des Polizeireviers Aalen eine Vollbremsung einleiten, um einen Verkehrsunfall mit einem verbotswidrig einbiegenden BMW zu verhindern. Der weiße BMW kam der Streife nach dem Tunnel in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße auf Höhe des Parkhauses entgegen und bog über eine durchgezogene Linie nach links in das Parkhaus ein, ohne auf den Gegenverkehrs zu achten. Nur durch eine Vollbremsung konnte eine Kollision mit dem Streifenwagen verhindert werden. Im Parkhaus wollte die Polizei den Wagen kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Ohne auf den Verkehr zu achten, überfuhr er den Kreisverkehr am Parkhaus und auch den folgenden Kreisverkehr in der Bahnhofstraße / Curfeßstraße. In der Curfeßstraße beschleunigte der Wagen weiter stark, missachtete eine Stop-Stelle an der Turnstraße und bog nach links in die Friedrichstraße ab. An der Roschmannkreuzung ignorierte der BMW-Fahrer das Rotlicht und bog nach rechts ab. Auf Höhe des Waldfriedhofes bog er nach links in die Friedhofstraße ein und flüchtete mit über 100 Stundenkilometern weiter durch die Silcherstraße, wo die Streife schließlich die Verfolgung abbrechen musste. Das Kennzeichen des BMW konnte abgelesen werden. Trotz Ermittlungen der Polizei an der Halteradresse ist derzeit noch unklar, wer das Fahrzeug gefahren hat. Die Polizei in Aalen, Telefon 07361/ 5240, sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer des BMW machen können. Allein dem Zufall ist es zu verdanken, dass zum Zeitpunkt der Flucht kein Fahrzeug, Fahrrad oder gar Fußgänger auf der Strecke war - sie hätten alle keine Chance gehabt einen Unfall zu verhindern.