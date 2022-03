Blutspendetermin in der Stadthalle

Das Deutsche Rote Kreuz bietet einen Termin zur Blutspende an am Montag, 14. März, von 14 bis 19 Uhr in der Stadthalle in Aalen. Blutspenden würden derzeit dringend benötigt, heißt es in einem Aufruf des DRK. Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin reserviert werden. Alle verfügbaren Termine stehen online unter terminreservierung.blutspende.de

Bei allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel. Es erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen. Entsprechende Nachweise müssen mitgebracht werden. Antigen-Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden sein. Vor Ort werden keine Tests angeboten.