Blutkonserven werden knapp: DRK schlägt Alarm

Immer wieder ruft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zur Blutspende auf. Und das nicht ohne Grund. Nach wie vor herrsche eine extreme Blutknappheit und die Situation werde mittlerweile kritisch, sagt Lars Lächele, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Essingen. Engpässe an Blutkonserven gebe es bei allen Blutgruppen, ergänzt der DRK-Kreisgeschäftsführer und Vorsitzender des Aalener Ortsvereins, Matthias Wagner. Dass Blutkonserven auch an den Kliniken Ostalb seit längerem Mangelware seien, sagt der Pressesprecher Ralf Mergenthaler. Aktuell sei die Lage am Aalener Ostalb-Klinikum, an der Ellwanger Sankt-Anna-Virngrund-Klinik und dem Stauferklinikum in Mutlangen allerdings stabil.

Gesunde Menschen machen sich keine Gedanken darüber, dass auch sie einmal auf Blutkonserven angewiesen sein könnten. Sei es nach einem schweren Unfall, bei einer Operation mit hohem Blutverlust oder nach einer Krebserkrankung. Denn was viele nicht wissen ist, dass ein Großteil an Blutspenden auch für die Therapie von Krebspatienten verwendet wird, sagt Lächele. Einen Ersatz zum menschlichen Blut gebe es in allen Fällen nicht, deshalb sei es umso wichtiger, dass Bürger Blut spenden. Eine Blutspende könne bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Und bedingt durch die kurze Haltbarkeit – Blutplättchen seien nur bis zu vier Tage haltbar – seien Patienten auf das kontinuierliche Engagement der Blutspender angewiesen. Die Bereitschaft zur Blutspende sei allerdings immer noch zu gering.

Vor allem derzeit herrsche ein großer Engpass. Auch bedingt durch die Sommerferien, in denen viele Menschen verreist gewesen seien oder ihre Freizeit genossen hätten, sagt Wagner. Überdies schrecke die durch Corona bedingte Terminvergabe viele vom Blutspenden ab. Auch Mergenthaler macht die Pandemie für den Rückgang an Spendern verantwortlich. Vor Corona sei es möglich gewesen, spontan zum Blutspenden zu gehen. „Jetzt braucht der Spender einen negativen Corona-Test und einen verbindlichen Termin.“ Überdies werde die Zahl an Stammspendern immer älter und stünde insofern nicht mehr zur Verfügung. Und wie in allen Bereichen fehle beim Blutspenden der Nachwuchs.

Lächele und Wagner machen auch das fehlende soziale Miteinander für den Rückgang an Blutspenden verantwortlich. Vor Corona sei Blutspenden immer ein gesellschaftliches Erlebnis gewesen. Nach dem Abzapfen von einem halben Liter in einer halben bis Dreiviertelstunde habe bei einem Vesper die Möglichkeit bestanden, sich auszutauschen. Seit Corona müssten die Spender mit einer Lunch- oder Vesperbox abgespeist werden, sagt Lächele. Im Sommer habe der Essinger Ortsverein mit einem Stand für einen Imbiss im Freien gesorgt. Das sei jetzt im Herbst angesichts der unsicheren Wetterprognose allerdings nicht möglich.

Trotz der mangelnden Geselligkeit und der Terminvergabe plädiert er dafür, sich weiter beim Blutspenden zu engagieren. Gefragt seien alle Blutgruppen. Am begehrtesten sei jedoch die Gruppe 0 mit dem Rhesusfaktor negativ, da diese mit allen anderen Blutgruppen kompatibel sei. Nach jeder Spende würden die Konserven vom DRK-Blutspendedienst mitgenommen und in der DRK-Zentrale in Ulm aufbereitet, sagt Lächele. Von dieser würden auch die Kliniken Ostalb ihre Konserven laut Mergenthaler beziehen. An jedem Standort der Kliniken Ostalb gebe es eine Bevorratung im sogenannten Blutdepot. Bestellt und geliefert werde täglich. Solange der Vorrat reicht.

DRK hofft auf Spender in Essingen und Aalen

Die nächste Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) findet am Freitag, 16. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Remshalle in Essingen statt. Am Dienstag, 20. September, kann weiter Blut gespendet werden und zwar von 14 bis 19 Uhr in der Aalener Stadthalle. Bei beiden Terminen bekommen alle Blutspender, die einen Erstspender mitbringen, für sich und den neuen Spender eine Kinokarte geschenkt. Alle verfügbaren Termine stehen online unter terminreservierung.blutspende.de. Alle geltenden Regeln und mögliche Wartezeiten infolge einer Corona-Infektion gibt es unter www.blutspende.de/corona. Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline 0800 / 1194911 an.