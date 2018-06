Blumen, Dinosaurier und Fossilien

An vielen Plätzen und Ecken der Stadt werkeln im Moment fleißige Hände, pflanzen Blumen, schütten Kies auf oder arrangieren bunte Gestecke. Denn ab Freitag soll Aalen im wahrsten Sinne des Wortes wieder erblühen, wenn die Aktion „Aalen City blüht“ startet und die Gärtnereibetriebe die Stadt mit ihren Kunstwerken verschönern.

In diesem Jahr wird es urzeitlich. Denn „Aalen ist für Geologen und Paläontologen ein Mekka“, erklärt der ACA-Vorsitzende Eberhadt Schwerdtner. Ein Zeitalter der Erdgeschichte, das so genannte Aalenium, wurde sogar nach der Ostalbmetropole benannt. Zudem feiert das Urweltmuseum in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Weiterhin gibt es ab August die Ausstellung „Rock Fossils“ im Rathaus zu sehen, in der sich alles um Fossilien dreht, die nach Rockstars benannt wurden. Gründe genung also, um sich des Urzeitthemas anzunehmen.

Erdgeschichte mit Blumen dargestellt

So können die Aalener und Besucher der Stadt sich einen Überblick über die gesamte Erdgeschichte verschaffen. Angefangen mit der Erdfrühzeit auf dem Rathausvorplatz, wo mit roten und orangen Blüten unter anderem Lavaströme dargestellt werden, geht es im Erdaltertum an der Stadtkirche weiter. Dort soll gezeigt werden, wie Flora und Fauna sich entwickelt haben. In der Reichstädter Straße, vor Spielzeug Wanner, dreht sich alles um Dinosaurier und Urzeitvögel. Der Spritzenhausplatz steht ganz im Zeichen der Wasserwelt in dieser Zeit. Auf dem Storchenplatz tritt der Homo sapiens auf den Plan, dessen Geschichte im Mercatura noch ausführlicher dargestellt wird. Pflanzenfossilien gibt es in der Bein- und MIttelbachstraße zu bewundern. Neu dabei ist in diesem Jahr der Platz vor der VR Bank, wo Tierfossilien dargestellt werden. Der Garten des Samocca wird Jahr in Zusammenarbeit mit dem Urweltmuseum zum Fossiliengarten. Teil der Aktion ist auch das so genannte Urban Gardening. Unter dem Begriff versteht man gemeinsames Gärtnern der Stadt. In zwanzig Hochbeeten, gebaut von einer Gruppe des Projektes „Sub-Kultan“ und bemalt von Kindergartenkindern, wachsen Gemüse und bunte Blumen.

Insgesamt belaufen sich die Kosten der Aktion, die bis zum 26. August zu sehen sein wird, laut Citymanager Skusa auf etwa 220 000 Euro, 50 000 Euro davon seien Sponsorenmittel.Bereits seit 20 Jahren wird die Aktion alle zwei Jahre umgesetzt und hat, wie der ACA-Vorsitzende Eberhardt Schwerdtner sagt „alle Sparkurse der vergangenen Jahre überlebt, denn man war sich des besonderen Wertes der Aktion immer bewusst“. „Aalen City blüht“ bringe viel Frequenz in die Stadt, in die Läden und die Gastronomie. Auch Oberbürgermeister Thilo Rentschler betonte, wie wichtig ein besonderes Einkaufserlebnis in Zeiten des Onlinehandels sei. „Diese Art der Begegnung kann das Internet nicht ersetzen. Man entdeckt unsere Innenstadt erst, wenn man drin ist“, so Rentschler.

Begleitend zur Aktion gibt es ein Quiz für Kinder und Jugendliche. Zu gewinnen gibt es City-Star-Gutscheine und Spardosen. Zudem geben die Händler Sammelkarten aus, ergänzt Reinhard Skusa.