Bloß kein Fußball: Wenn die Europameisterschaft nicht interessiert

Stell dir vor, es ist EM, und es gibt jemanden, den das nicht interessiert. Für Rufus kaum vorstellbar, dabei lebt der 15-jährige Fußballfan mit so jemandem unter einem Dach. Seine Mutter Melanie unternimmt einiges, um möglichst nichts von der Europameisterschaft mitzubekommen. Mit einer Ausnahme.

Rufus, kannst du verstehen, dass Fußball jemanden kalt lässt?

Rufus: Nicht wirklich. Beim Fußball geht es doch nicht nur um den Sport, sondern auch um die Fans und die Stimmung. In normalen Zeiten kommen Tausende von Menschen zusammen, um ein Spiel zu sehen und zu feiern, das ist eine unglaubliche Atmosphäre. Bei der EM ist es wegen Corona schwieriger, aber jetzt treffen sich die Fans eben virtuell. Im Netz geht es voll ab.

Derzeit ist es fast unmöglich, nichts von der EM mitzubekommen. Was ist euer erster Reflex, wenn im Radio oder Fernsehen ein Bericht kommt?

Melanie: Im Radio suche ich sofort einen anderen Sender. Ich habe sogar schon Dixieland gehört, nur, um keine Fußballberichterstattung hören zu müssen, und das will was heißen. Beim Fernseher ist es einfacher. Man kann gut über die Mediatheken auf etwas anderes ausweichen.

Rufus: Ich kenne die Ergebnisse dann schon. Auf meinem Handy habe ich drei Apps, die die Ergebnisse anzeigen. Im Fernsehen finde ich es trotzdem noch interessant die Tore zu sehen, die geschossen wurden. Und wenn im Radio ein Spielbericht kommt, höre ich den auch noch mal an, auch wenn ich schon weiß, wie es ausging.

Was ist so toll an Fußball?

Rufus: Die Stimmung, das Gemeinsame. Wenn alle für eine Mannschaft sind. Oder das Gegenteil, die Rivalität, die ist fast noch besser. Es gibt so viel Diskussionsstoff, so viele Meinungen. Wer hat das beste Tor geschossen? Wer ist der beste Spieler, Messi oder Ronaldo? Damit fängt es an, damit könnte man einen Krieg anfangen. Eigentlich diskutiert man immer über alles.

Was ist nicht so toll an Fußball?

Melanie: Er interessiert mich schlicht nicht. Und zwar so sehr nicht, dass ich regelrecht schlechte Laune bekomme, wenn mein Mann und mein Sohn Fußball gucken und ich im selben Raum bin. Das stresst mich, einen dieser Kommentatoren zu hören, und mich stört das fanatische Geschrei der Fans. Aber wir haben eine Lösung. Wenn mein Mann ein Spiel schaut, geht er dafür in unseren Keller. Da haben wir einen schalldichten Raum, eigentlich für Musik. Aber Fußball geht auch.

Rufus, welches EM-Grundwissen sollte auch ein Fußballmuffel haben?

Rufus: Den Turnieraufbau mit Gruppen- und K.o.-Phase und ein paar der Teilnehmer sollte man schon kennen. Dass Deutschland, Italien, Frankreich und England dabei sind. Die Namen von einer Hand voll Spieler sollte man auch gehört haben, von Ronaldo natürlich, aktuell von Christian Eriksen. Außerdem reden alle von Kylian Mbappé, dem Star bei den Franzosen. Aber den muss man nicht kennen. Den mag ich nicht. Er hat mit 22 schon so viel Geld, dass er sich alles kaufen kann.

Melanie: Das finde ich jetzt wieder spannend: die Bezahlung. Finanziell kann es einem Spieler egal sein, ober 26 Millionen oder 30 Millionen Euro bekommt. Wichtig ist der Geldwert nur als Ausdruck der Wertschätzung. Aber das gilt in allen Bereichen. Was würde passieren, wenn das jüngere Kind mehr Taschengeld bekäme als das ältere? Darum geht es. So etwas finde ich nun interessant. Aber das hat mit Sport nur am Rand zu tun.

Wie läuft das zu Hause bei euch ab, wenn ein EM-Spiel ist?

Rufus: Ich schaue in meinem Zimmer am Rechner über Discord, das ist eine Chat-App. Auf der Plattform treffe ich mich virtuell mit Freunden, und wir können zusammen ein Spiel schauen und dabei gleichzeitig diskutieren.

Melanie: Mein Mann schaut die Spiele am Fernseher. Ich schaue entweder mit unserer Tochter ein Alternativprogramm über die Mediatheken – so was wie die Vampire Diaries - oder ich arbeite am Computer, oder ich gehe vor lauter Zorn früh ins Bett.

Melanie, was begeistert dich so, wie euren Sohn der Fußball?

(grinst) Die Fußballer.

Rufus, glaubst du, du kannst eines Tages deine Mutter bekehren?

Rufus: Sie hört schon jetzt zu, wenn ich ihr was über Fußball erzähle, zum Beispiel die fun facts. Ich weiß aber nicht, ob sie sich davon etwas merkt.

Melanie: Klar tue ich das. Ich interessiere mich doch für die Dinge, die mein Kind interessieren. Ich würde nur nicht so weit gehen mitzugucken.

Eurer Tipp: Wer wird Europameister?

Rufus: Belgien. Die zerschießen alle. Die haben eine so krasse Offensive.

Melanie: Frankreich. Mein Mann hat erzählt, dass Frankreich die beste Verteidigung hat. Ich höre eben doch zu.