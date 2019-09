Blockflöten und Vogelstimmen in der Villa Stützel

Andrea Ritter an der Blockflöte und Daniel Koschitzky an Klavier und Blockflöte haben am Samstagabend in der Villa Stützel ein hochkarätiges Kammerkonzert unter dem Motto „Bird’s Paradise“ gespielt. Ruben Meliksetian, künstlerischer Leiter des veranstaltenden Kammermusikforum Baden-Württemberg, hieß die Zuhörer willkommen.

Die Blockflöte – Generationen von Schülerinnen und Schülern haben damit ihre ersten Erfahrungen mit einem Musikinstrument in der Schule gemacht. Und für viele war es – leider – auch die letzte. Nicht so bei Andrea Ritter und Daniel Koschitzky. Beide sind Echo-Klassik-Preisträger. In der Presse werden Ritter und Koschitzky schon mal als Zauberflötistin oder Paganini der Blockflöte bezeichnet.

Facettenreiches Programm

In der Villa Stützel präsentierte das Duo ein umfangreiches und ausgesprochen facettenreiches Programm, in dessen Mittelpunkt das Instrument zum einen als Vogelstimmenimitator aber auch als Sinnbild für die idyllische Natur oder für Reinheit, Schönheit und Klarheit stand.

Vor allem in der Barockzeit galt die Blockflöte bei Werken von Bach oder etwa bei William Croft als Sinnbild für Anmut und Eleganz. Von Bach hörte man die Sonate g-moll, BWV 1020. In den beiden schnellen Ecksätzen überzeugte Andrea Ritter mit hochvirtuosem Spiel in den anmutigen musikalischen Zwiegesprächen mit Daniel Koschitzky, der auf dem Klavier begleitete. Im traumschönen Mittelsatz spielte sie sehr gefühlvoll und mit makelloser, stabiler Intonation auch in den lang auszuhaltenden Tönen.

Im Verlauf des Konzerts kam die ganze instrumentale Palette an Blockflöten zum Einsatz – von der Sopraninoflöte bis zur sogenannten Paetzold Flöte, auch als Subgroßbassblockflöte bezeichnet, die so tief ist, dass man zuweilen Mühe hat, ihre Töne überhaupt noch zu hören. Sie kam in „Jack“ von Michael Nyman zum Einsatz. In diesem populären Titel spielte Andrea Ritter aber auch am oberen Ende des tonalen Spektrums und zwar nicht nur mit einer Sopranflöte, sondern mit zweien. Gleichzeitig und Zweistimmig!

Daneben präsentierte die Flötistin ihre Virtuosität etwa in „Feu Follet“ von Hans Wessely auch durch die so genannte Doppelschlag- oder Doppelzungentechnik. Dabei werden die einzelnen Töne abwechselnd mit der Zunge und dem Gaumen angestoßen. Das ermöglicht besonders schnelle und präzise Stakkato Passagen. Das Zusammenspiel von Ritter und Koschitzky zeichnete während des gesamten Programms sowohl als Blockflötenduo, als auch in der Kombination Flöte/Klavier durch perfekte Harmonie in Duktus und Agogik aus.