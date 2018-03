Bloß keinen Raum geben

Der 1. FC Heidenheim darf dem Gegner keinen Raum geben. So viel ist nach der Analyse von Trainer Frank Schmidt klar.

„Sie kommen über Ballbesitz und wollen den Ball flach von hinten heraus spielen. Sie agieren insgesamt mit sehr viel Tempo - oftmals über die Flügel - wofür sie viel Raum benötigen“, sagte Schmidt am Donnerstag auf der PK. Die Rede ist von Dynamo Dresden, wo der FCH in der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Freitag um 18.30 Uhr antreten muss.

Schmidts Heidenheimer müssen dem Gegner praktisch auf den Füßen stehen. Für seine Mannschaft komme es daher in erster Linie darauf an, kurze Abstände in der Defensive zu haben und nach einem verlorenen Zweikampf durch vorherige Absicherung, direkt ins nächste Duell zu kommen, erklärte der Coach.

Die Dresdner stehen vor dem Aufeinandertreffen etwas mehr unter Druck, sie zählen zwei Punkte weniger auf dem Konto als die Heidenheimer (34). Die wollen dem unteren Bereich fernbleiben. „Für uns geht es darum, den Abstand nach ganz unten, konstant zu halten und ihn idealerweise auszubauen“, so FCH-Trainer Frank Schmidt. Der muss seine Elf wieder umbauen, für die Defensive fällt Oliver Steurer nach Muskelfaserriss (wir berichteten bereits) aus. Doch Umbauarbeiten ist Schmidt in der Rückrunde gewohnt, wie auch immer Analysen.