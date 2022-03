„Blitzmarathon“: 681 Fahrer sind zu schnell unterwegs.

Beim europaweiten „Speed-Marathon 2022“ hat das Polizeipräsidium (PP) Aalen am Donnerstag 13417 Fahrzeuge kontrolliert und 681 Geschwindigkeitsverstöße geahndet.

Das PP hat im vergangenen Jahr 2021 einen historischen Tiefstand der Gesamtzahl an Verletzten durch Unfälle verzeichnet. Doch trotz der positiven Gesamtunfallbilanz bleibt die Zahl der Verkehrstoten auf nahezu demselben hohen Niveau wie in den Vorjahren, teilt das PP in einer Pressemitteilung mit. Hauptunfallursache bei Unfällen mit Verletzten (43 Prozent) sowie bei tödlichen Verkehrsunfällen (40 Prozent) stellte die überhöhte Geschwindigkeit dar.

Daher beteiligte sich das Polizeipräsidium Aalen am Donnerstag wieder mit verstärkten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen am euroweiten Speed-Marathon. Der Fokus lag auch in diesem Jahr wieder auf der Überwachung entsprechender Geschwindigkeitsbeschränkungen. Dafür wurden im Bereich des PP 39 Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt waren 117 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Einsatz.

Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 13417 Fahrzeuge überprüft, bei 681 wurde eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Davon müssen 29 Verkehrsteilnehmer mit Fahrverboten rechnen. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht und elf Nutzungen von Mobiltelefonen während der Fahrt fest. Zudem war ein Fahrer alkoholisiert unterwegs.

30 Kräfte im Ostalbkreis

Im Ostalbkreis waren am Donnerstag 30 Kräfte an 19 Kontrollstellen im Einsatz. Hier wurden 12.897 Fahrzeuge überprüft und in 613 Fällen Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Das Polizeipräsidium Aalen wird dieses Jahr im Sinne der „Vision Zero“ der Überwachung der Geschwindigkeit weiterhin einen hohen Stellenwert beimessen und regelmäßig Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen, insbesondere an neuralgischen Punkten, veranstalten.