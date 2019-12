Blinde Zerstörungswut: Vandalismus in Aalen nimmt zu

109 Hundetoiletten gibt es mittlerweile in Aalen

Der Forderung von Hundebesitzern, mehr Dog Stations in Aalen aufzustellen, hat die Stadt in den vergangenen Jahren Rechnung getragen. Mittlerweile gibt es in der Kreisstadt 109 Hundetoiletten. 23 in der Kernstadt, elf in der Weststadt, 13 in Dewangen, neun in Ebnat, sieben in Fachsenfeld, sechs in Hofen, zwölf in Unterkochen, elf in Waldhausen und 17 in Wasseralfingen. Die Anschaffung und Aufstellung einer Station kostet die Stadt Aalen rund 650 Euro. Dazu kommen die Unterhaltskosten (Tüten, Entsorgung und wöchentliche Wartung, die je Station und Jahr mit 900 Euro zu Buche schlagen. Insgesamt hat der Unterhalt der im Jahr 2018 bestehenden 100 Stationen die Stadt Aalen 90 000 Euro gekostet. Nicht eingerechnet sind hier die Vandalismusschäden, sagt Karin Haisch.