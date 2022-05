Blauwagen macht Station auf der Schillerhöhe

Was ein blauer mit Blumen verzierter Bauwagen auf der Schillerhöhe zu suchen hat, hat sich so mancher gefragt, der am Mittwochmorgen am dortigen Spielplatz entlanggelaufen ist. Um einen Mai-Scherz, wie viele vermutet haben, handelt es sich bei dem Gefährt, vor dem auch ein gelbes Sofa platziert wurde, allerdings nicht. Vielmehr steht hinter dem B(l)auwagen ein kreatives Projekt, das Anne Klöcker vom Haus der Jugend initiiert hat.

Um dieses auf den Weg zu bringen, wurde die Theaterpädagogin tatkräftig von der katholischen Betriebsseelsorge mit Karolina Tomanek und Annette Furch von der Stadt Aalen, unterstützt. In das Projekt eingebunden waren auch Auszubildende und Ausbilder der Firmen Mapal, Franke und der Maschinenfabrik Alfing. Sie bauten im Haus der Jugend den schrottreifen Bauwagen in ein schmuckes Spielmobil um, das in den kommenden Monaten an verschiedenen Spielplätzen als mobiler Treffpunkt dienen soll.

Als Erste Station peilte der Bauwagen-Blauwagen den Spielplatz auf der Schillerhöhe an. Jeweils mittwochs und donnerstags gibt es hier im Mai von 15 bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. An beiden Tagen hat auch das Café von 14 bis 18 Uhr geöffnet und bietet für Groß und Klein Limo, Wasser sowie Kaffee und Kuchen an. Der Auftakt fand am Mittwochnachmittag mit einem Spielangebot von Jongleur Daniel und einer Schnitzeljagd statt, das bei den Kindern super ankam und bei dem sie neue Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen konnten.

Im Juni wechselt der Blauwagen seinen Standort. Dann wird er einen Monat lang im Stadtgarten stehen, im Juli macht er Station im Haus der Jugend, im August auf dem Schlossspielplatz in Wasseralfingen und im September reist er nochmals in den Stadtgarten, wo am 15. September ein Abschlussfest stattfinden wird. Das genaue Programm an den einzelnen Standorten ist bereits in einem Fenster des Blauwagens auf der Schillerhöhe angebracht.

„An den verschiedenen Spielangeboten sind einzelne Künstler aber auch Institutionen wie Explorhino beteiligt“, sagt Anne Klöcker. An manchen Nachmittagen könne getanzt oder Theater gespielt werden, an anderen werde mit Naturmaterialien gebastelt oder es würden Raketen gebaut. Gefördert werden die Angebote von der Baden-Württembergischen Stiftung Kinderland und dem Deutschen Kinderhilfswerk.