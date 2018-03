Blaue Jungs ersingen 1800 Euro für das Segeltaxi

Ein Geburtstagsständchen zum 80. Geburtstag ihres Vaters Herbert Maiwald wollten seine Söhne Oliver und Sven mit Freunden und Verwandten organisieren. „Wenn, dann aber richtig“, war die Devise. So entwickelte sich ein ausgewachsenes Benefizkonzert für das Segeltaxi in der Hofener Glück-Auf-Halle. Der Marine-Chor „Blaue Jungs“ war eigens dafür aus Bremerhaven angereist. Mehr als 1800 Euro kamen bei dem Abend zusammen, die nun an das Segeltaxi überreicht wurden.