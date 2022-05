Bläses neue Task-Force: Gas wird schon bald drei- bis viermal so teuer sein

Landrat Joachim Bläse hat in der Sitzung des Kreistags Tagesordnungspunkt eins dazu genutzt, um die Ostalb dafür zu sensibilisieren, dass die Erhöhung der Gas- und Strompreise auch bei uns schon sehr bald kommen wird. Und zwar mit voller Wucht.

Strompreis wird sich verdoppeln, der Gaspreis verdrei- oder vervierfachen

Erst kürzlich hatte Bläse Frank Reitmajer, kaufmännischer Vorstand der EnBW Ostwürttemberg DonauRies, getroffen, der ihn einmal in die Szenarien, die da ziemlich sicher auch auf die Ostalb zukommen werden, eingeweiht hatte. „Dabei hat er unter anderem aufgezeigt, dass sich der Strompreis in den kommenden drei bis vier Jahren nahezu verdoppeln wird. Beim Gas geht er sogar von einer Verdrei- oder vervierfachung aus. Daraufhin habe ich gesagt, dass wir die Bürgerinnen und Bürger in aller Deutlichkeit informieren müssen“, sagt Bläse. So hat er es nun in der Kreistagssitzung getan. In den überregionalen Nachrichten scheine immer alles so weit weg, doch die Realität sehe deutlich anders aus, so Bläse.

Lage wird im Kreistag von Frank Reitmajer visualisiert

Der Landrat hatte Reitmajer darum gebeten, die Lage im Kreistag visualisiert darzustellen. Aktuell gehe man davon aus, dass es bereits im vierten Quartal zu Versorgungsengpässen kommen werde bis hin zur Sperrung von Gas. Nach diesen Nachrichten seitens Reitmajers habe Bläse bei sich im Haus die Task-Force Energiesicherheit eingerichtet. „Wenn nicht geliefert oder abgeschaltet wird, muss gehandelt werden. Da hängen die Klinik, die Beruflichen Schulen sowie die Verwaltungsgebäude dran, um nur einige Beispiele zu nennen. Und selbst, wenn eine Klinik oder ein Verwaltungsgebäude in der Kategorie eins als systemrelevant eingestuft werden, haben wir nicht die hundertprozentige Sicherheit, dass wir tatsächlich alles bekommen“, erläutert Bläse. Diese Prioritäten werden nun von Bläses Task-Force gründlich eingeschätzt und dann eingestuft.

Sytemrelevanz erinnert an Corona

Der Begriff „Systemrelevanz“ erinnert an die Corona-Pandemie, die vorbei scheint, aber tatsächlich noch relevant ist. Systemrelevante Berufe, systemrelevante Einrichtungen – das Gleiche werde nun auch bei Gas und Strom auf uns zukommen, das macht Bläse deutlich.

Landrat Joachim Bläse schlägt in selbe Kerbe wie Robert Habeck

Dabei schlägt der Landrat in dieselbe Kerbe wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der seit Beginn des Kriegs in der Ukraine fast schon gebetsmühlenartig wiederholt, dass jeder einzelne nun seinen Teil beitragen und Energie sparen müsse. „Ich habe das auch deswegen öffentlich kommuniziert, weil ich das Gefühl hatte, dass das nun alles so vor sich hinplätschern wird. Jetzt kommen wieder die warmen Monate im zweiten und dritten Quartal, da passiert nichts. Dann kommt aber schon Quartal vier und selbst, wenn da noch nichts passiert, kommt ja schnell das Quartal eins im Jahr 2023“, so der Landrat. „Nach den Berechnungen der ODR wird es bereits im vierten Quartal eng.“

Urlaub streichen und Geld sparen

Wenn nun die Menschen im Sommer wieder verreisen, vielleicht weniger Rücklagen haben, dann habe das „soziale Sprengkraft“, so Bläse weiter. Man könne nicht warten bis zum vierten Quartal, um dann entsprechend mit den Überlegungen zu beginnen. Einige klopften ihm auf die Schulter, begrüßten die Deutlichkeit seines Appells, wieder andere sprechen von Panikmache. Bläse appelliert aber tatsächlich an jede Bürgerin, an jeden Bürger: Wer kann, soll Geld an die Seite schaffen, jeder müsse zwingend seinen Beitrag zum Energiesparen leisten. Ernst fügte er an, dass Privatpersonen nicht viele Möglichkeiten bleiben werden, die Preissteigerung werde definitiv kommen. Der Besserverdiener werde es noch wegstecken, der andere werde vielleicht seinen Urlaub streichen, wieder andere werde diese Preissteigerung an finanzielle Grenzen bringen.

Erneuerbare Energien werden noch auf sich warten lassen

Natürlich bewege man die erneuerbaren Energien im Kopf, an diesen werde unabhängig von der kommenden Gaskrise ohnehin getüftelt. „Aber das dauert doch alles noch, selbst, wenn es gut läuft, noch drei bis vier Jahre“, so Bläse. Düstere Aussichten also, die Bläse in aller Klarheit darstellt und das alles in einer Zeit, in der die Inflation ohnehin schon jeden Geldbeutel belastet.