Bläse startet die Aktion Stadtradeln

Vor dem Aalener Landratsamt hat Landrat Joachim Bläse die kreisweite Aktion Stadtradeln eröffnet. Gemeinsam mit dem Ostalbkreis sind die Städte Aalen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd, Oberkochen und Lauchheim sowie die Gemeinden Bartholomä, Heuchlingen, Hüttlingen, Iggingen, Mutlangen, Neuler, Ruppertshofen, Schechingen, Spraitbach, Stödtlen, Waldstetten und Westhausen in den von der Initiative RadKultur geförderten Wettbewerb gestartet.

Insgesamt haben sich über 2220 Radelnde in 284 Teams angemeldet. Die Landkreisverwaltung des Ostalbkreises ist mit 69 Teilnehmenden vertreten.

Zum Auftakts verteilte Bläse attraktive Radler-Paketen an die Beschäftigten der Kreisverwaltung als Motivation und Dankeschön für die Teilnahme sowie an Stadtradeln-Star Birgit Schmid.

Bläse freut sich, dass die Zahl der teilnehmenden Kommunen und der Starter gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden konnte. In diesem Jahr konnte der Ostalbkreis gleich zwei motivierte Radler – Birgit Schmid und Thomas Schneider – als Stadtradeln-Stars gewinnen, die versuchen werden, während der 21 Aktionstage möglichst kein Auto von innen zu sehen. Als Vorbilder des Ostalbkreises werden die beiden begeisterten Radfahrer in Blogbeiträgen unter https://www.stadtradeln.de/ostalbkreis von ihren Erfahrungen berichten. „Ich fahre schon immer sehr gerne mit dem Fahrrad, weil ich dadurch viel an der frischen Luft in der Natur unterwegs sein kann. Außerdem motiviert es mich, beim Radfahren gleichzeitig etwas Gutes für meine Gesundheit und den Klimaschutz tun zu können“, erzählt Birgit Schmid, die als Mitarbeiterin der Landkreisverwaltung in der Funktion des Stadtradeln-Stars teilnimmt. Schmid erzielte im vergangenen Jahr den zweiten Platz innerhalb des Teams Landkreisverwaltung. Thomas Schneider, Vorsitzender des Vereins Nachhaltige Zukunft Waldstetten, erledigt bereits ohnehin die meisten Dinge mit dem Rad oder ansonsten zu Fuß.

Interessierte können sich jederzeit noch unter https://www.stadtradeln.de/ostalbkreis registrieren und an der bis zum 27. Juni laufenden Aktion teilnehmen. Es besteht die Möglichkeit, einem bestehenden Team beizutreten oder ein eigenes Team zu gründen. Ziel des Stadtradeln ist es, drei Wochen lang möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen.