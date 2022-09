Bläse möchte mit Gemeinden, Städten und Institutionen Hand in Hand durch Krisenwinter

Ungemütlicher Herbst, kalter Winter – die von vielen prophezeite Energiekrise wirft ihre Schatten voraus – und zwingt vor allem zum Handeln.

Allen voran Landrat Joachim Bläse ist daran gelegen, dass sich der Ostalbkreis möglichst ideal bis ins Frühjahr 2023 schlängelt. Bereits im Mai hatte der Landrat mahnend den Zeigefinger gehoben, an diesem Mittwoch nun versammelt er alle 42 Städte und Gemeinden an den virtuellen Tisch. An diesem Ostalb-Gipfel ebenfalls teilnehmen werden Vereinsvertreter, die Energieversorger sowie Kreisbrandmeister Andreas Straub, der die technische Einsatzleitung bei einsatztaktischen Maßnahmen in einer Katastrophensituation innehaben würde. Tatsächlich muss, wenn die dritte Stufe bei einer Gasmangellage eingeläutet wird, überprüft werden, ob es sich bereits um einen Katastrophenfall handelt und ob dann automatisch der Landkreis verantwortlich ist, erklärt Bläse.

Bereits am 27. Juli hatte der Kreis sich zusammengetan, um eine „einheitliche Linie“ zu definieren und habe damals bereits reichlich Zuspruch erhalten, vor allem aus dem Sportbereich, dass man sich so früh Gedanken mache, so Bläse, „damit nicht jeder Verein und jede Kommune das Thema neu erfinden oder diskutieren muss“. Das warme Wasser in den Hallen sei daraufhin bereits abgestellt und die Temperatur gesenkt worden. Letzteres stellte im Sommer noch kein Problem dar. Daraufhin verständigte man sich, dass man sich vor dem Schulstart in der kommenden Woche noch einmal zusammensetzen werde. „Mir geht es in dieser Runde vor allem darum, Dinge, die noch nicht geregelt sind, kreisweit möglichst einheitlich zu definieren. Manche Punkte sind durch den Gesetzgeber ja schon definiert worden“, sagt Bläse.

Dem Landrat flog in den vergangenen Monaten viel Kritik um die Ohren, er würde Panikmache betreiben, hieß es da unter anderem. „Vor allem bezogen auf die Füllstände beim Gas, die ja bei über 80 Prozent lagen. Aber: Selbst bei 100 Prozent würde es höchstens für zwei Monate reichen. Wenn sie also nicht neu befüllt werden können, gibt es faktisch Probleme“, so Bläse. Deswegen sollen die Energieversorger in dieser Runde noch einmal erklären, wie etwaige Szenarien aussehen könnten. „Dazu werden wir sicherlich noch einmal Zielgrößen definieren, was wir als öffentliche Hand und was Privatpersonen eventuell einsparen könnten. Da gibt es ja eine Range von zehn bis 20 Prozent“, fährt Bläse fort.

Sparen und Hallenbäder

Hallenbäder schließen oder die Temperaturen senken? Eine im Zuge der Energiesparmaßnahmen nicht zu unterschätzende Debatte, zumal in zwei Corona-Jahren etliche Kinder das Schwimmen schlichtweg nicht erlernen konnten. „Da gilt es nun, gut abzuwägen“, sagt der Landrat. Ohnehin aber solle versucht werden, die Heizperiode nach hinten hinauszuschieben. Hallenbäder und Sporthallen stehen auch deswegen in der Priorität weit oben, weil am Montag die Schule wieder beginnt, hier soll möglichst schnell Klarheit geschaffen werden. Der Landrat ist überzeugt davon, dass man gemeinsame Empfehlungen treffen werde bei diesem Ostalb-Gipfel. „Beschließen können wir nichts, aber schon zu Zeiten der Corona-Pandemie waren die Empfehlungen stets einstimmig. Bei den Bädern muss man schauen, wo der gemeinsame Nenner ist. Sicherlich wird aber nicht gesagt, dass wir nun alle Hallenbäder schließen, dazu sind die Sichtweisen einfach zu verschieden“, blickt Bläse auf die Sitzung voraus. Auch die Hallenbäder können entsprechend reguliert werden bei der Temperatur, im Raum und beim Wasser. Dies würde zumindest den Schwimmunterricht aufrechterhalten. „Man muss sich dazu bekennen, dass es große Energiefresser sind, aber auch da finden wir im Idealfall den gemeinsamen Nenner, auch im Sinne der Kinder“, so Bläse optimistisch. Nach zwei Jahren zwangsläufiger Corona-Pause müsse man insbesondere an dieser Stelle mit Augenmaß agieren.

Sparen und Wirtschaft

Es höre sich immer so einfach an, einzelne Betriebe vom Netz zu nehmen in einer entsprechenden Notsituation. „So einfach gestaltet sich das aber nicht, weil unsere Netze einfach nicht so konzipiert sind, nicht jeder seine eigene Leitung hat“, sagt Bläse. Hier wünsche sich der Landrat vor allem Aufklärung durch die Energieversorger, was es bedeute, wenn man in diese Situationen käme und wie sie schließlich zu händeln wären. „Je mehr wir einsparen, je länger wir alle im Betrieb halten können, desto besser sind die Chancen, dass der Flurschaden gering ist“, sagt Bläse. Januar und Februar dürften spannend werden, so seine Einschätzung. Jede Einsparung im Vorfeld also helfe bereits.

Sparen und Flutlicht

In den Herbst- und Wintermonaten werden auf den Sportplätzen an schlechten Tagen bereits am späten Nachmittag die Flutlichter eingeschaltet. Auch dies wird zur Agenda des Gipfels gehören, da Flutlicht an einem Sportplatz enorm viel Energie verbraucht. „Normalerweise kannst du das Flutlicht ja nicht rechtfertigen, wenn daheim das Licht ausgeht“, sagt Bläse. In diesem Fall freut sich der Landrat darüber, dass der Bezirksvorsitzende des Fußballbezirks Ostwürttemberg, Jens-Peter Schuller, anwesend sein wird. „Auch wieder eine spannende Thematik.“

Auch seien bereits jetzt Fragen auf ihn zugekommen, die die Weihnachtsbeleuchtung betreffen, verrät Bläse oder ob Behörden über die Feiertage und den Jahreswechsel komplett schließen sollten. Es hört sich insgesamt nach weiteren Ostalb-Gipfeln an, davon geht auch Bläse aus, zumal man nicht alles am Mittwoch regeln könne.