Landrat Bläse an der ukrainischen Grenze

Landrat Joachim Bläse ist von einer Reise aus Rumänien zurückgekehrt. Hauptziel war die Intensivierung der partnerschaftlichen Beziehungen zum Kreis Satu Mare. In Begleitung von Finanzdezernent Karl Kurz und dem aus Satu Mare stammenden Stefan Weber war die Delegation einer Einladung des Kreisratsvorsitzenden Csaba Pataki gefolgt. Ein Abstecher führte die Besucher von der Ostalb auch an die rumänisch-ukrainische Grenze.

Kreisratsvorsitzender Csaba Pataki hob die Bedeutung der Verbindung zum Ostalbkreis hervor: „Diese Zusammenarbeit ist sehr wichtig für den Landkreis Satu Mare und wir werden weiterhin zusammenarbeiten, um die Beziehungen nicht nur auf institutioneller Ebene, sondern auch auf der Ebene der Gemeinden in Satu Mare und im Ostalbkreis zu stärken“, sagte er.

Auf der Agenda der Fahrt stand neben der Information zu wichtigen Infrastrukturprojekten insbesondere die Besichtigung des neuen modularen Gebäudes des Notfallkrankenhauses des Landkreises Satu Mare. Dessen neurologische Abteilung gilt als eine der modernsten Abteilungen dieses Fachgebiets in Rumänien. Pataki dankte in diesem Zusammenhang den Gästen für die Schutzausrüstung für die Krankenhäuser im Landkreis Satu Mare, die während der Pandemie vom Ostalbkreis aus entsandt wurden.

Eine weitere Station der Reise führte die Delegation nach Halmeu an die Staatsgrenze zur Ukraine, an der sie über die Arbeit der Behörden und der zivilen Kräfte zur Bewältigung der Flüchtlingskrise informiert wurden.

Bei den Arbeitstreffen nahmen neben dem Kreisratsvorsitzenden Csaba Pataki auch der Präfekt des Landkreises Satu Mare, Radu Roca, der stellvertretende Präfekt, Tamas Altfatter, der Abgeordnete Szabolcs Nagy, der Vizepräsident Cristian Adelin und die Vorsitzenden des Deutschen Demokratischen Forums teil. Dabei stand die Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Realisierung von Projekten im Rahmen der EU-Förderung und im Bereich Tourismus im Mittelpunkt.

Bläse sieht positive Entwicklungen auch in Bezug auf die Steigerung des Lebensstandards: „Wir beabsichtigen, die Zusammenarbeit im Bereich des medizinischen Systems fortzusetzen. Das Abfallmanagement und die Zusammenarbeit im Bildungssystem sind weitere Bereiche, in denen wir Partner bleiben. Auch der Austausch von Schülern und Jugendlichen, der zunächst auch digital erfolgen kann, soll in den Fokus rücken,“ so der Landrat.

Seit dem Jahr 2013 pflegt der Ostalbkreis enge Beziehungen zur Region Satu Mare im Nordosten Rumäniens, die schließlich mit der offiziellen Begründung einer Kreispartnerschaft 2018 urkundlich bekräftigt wurden.