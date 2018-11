Bläsermusik in der Aalener Stadtkirche

Der Posaunenchor Aalen spielt am Samstag, 17. November, ab 18.30 Uhr in der Stadtkirche Aalen eine geistliche Bläsermusik. Es erklingt Bläser- und Orgelmusik aus vier Jahrhunderten, darunter Werke von Telemann, Albus,Fünfgeld und Eißler. Die Leitung hat Wolfgang Böttiger, an der Orgel spielt Thomas Haller, liturgisch umrahmt von Dekan Ralf Drescher. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Aus diesem Anlass findet in der Sankt-Johann-Kirche kein Abendgottesdienst statt.