Bitteres Aus für die TSG im Achtelfinale

Aus der Traum vom Viertelfinale des WFV-Pokals für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Mannschaft von Trainer Patrick Faber hat trotz einer 2:0-Führung das Heimspiel gegen den Ligakonkurrenten SSV Ehingen-Süd verloren. Die Achtelfinalbegegnung bot alles, was einen Pokalfight auszeichnet: Spannung und Dramatik bis zum Schluss, intensive Zweikämpfe, einen Elfmeter und einen Platzverweis. Das Schiedsrichtergespann hatte allerdings nicht den besten Tag erwischt.

Vor dem Anpfiff wurde erstmal ein Zeichen gegen Rasissmus gesetzt: Am vergangenen Wochenende hatte ein „Fan“ des SSV Ehingen-Süd Dorfmerkingens Verteidiger Yamoussa Camara mutmaßlich rassistisch beleidigt. Vor dem Spiel trugen die Spieler des SSV T-Shirts mit der Aufschrift: Kein Rasissmus - no racism. „Wir stehen für einen fairen, offenen Fußball und für eine offene Weltanschauung“, so Ehingen-Süds Trainer Michael Bochtler.

In der Anfangsphase war die TSG klar besser. In der 19. Minute belohnte sich die Faber-Truppe mit dem 1:0. Nach einem Eckball von Nicola Zahner, köpfte Kapitän Johannes Rief das Leder wuchtig ins Tor. Entsprechend groß war der Jubel. Zwei Minuten nach der Führung hatte Ehingen-Süd allerdings die große Chance zum Ausgleich. Einen Freistoß fast am Sechzehner, allerdings leicht nach links versetzt, konnte Torhüter Jakob Pfleiderer parieren. Geschossen hatte Tim Bayer.

Nach gut einer halben Stunde durfte die TSG erneut jubeln und war auf Kurs WFV-Pokal-Viertelfinale. Nachdem ein Zahner-Kopfball an die Latte ging, reagierte Daniel Rembold am schnellsten und schob zum 2:0 ein. Allzu lang hielt diese komfortable Führung allerdings nicht - nur wenige Sekunden nach dem 2:0 gab es Elfmeter für den SSV. Jakob Pfleiderer brachte Aaron Akhabue mit seiner Hand zu Fall. Die TSG reklamierte noch, dass Pfleiderer zuerst mit der Hand am Ball gewesen sei. Doch Schiedsrichter Knut Krimmer blieb bei seiner Entscheidung. Kevin Ruiz nahm sich der Sache an, verlud Pfleiderer und traf sicher zum 1:2 aus Sicht des SSV. Das war dann auch der Halbzeitstand.

In Durchgang zwei waren bereits 20 Minuten gespielt, als Ehingen-Süd die Chance zum Ausgleich hatte. In aussichtsreicher Position kam Simon Dilger an den Ball, konnte diesen nicht richtig kontrollieren und schoss relativ klar über das Tor. Fünf Minuten später sollte es Dilger dann wesentlich besser machen. Nach einem Pass von Ruiz zog Dilger ab. Der Ball wurde allerdings unglücklich abgefälscht, sodass Pfleiderer chancenlos war. Nun stand es 2:2 und Ehingen-Süd wollte mehr. Von der TSG kam offensiv zu diesem Zeitpunkt nicht viel. In der 73. Minute gingen die Gäste dann erstmals in Führung - Torschütze war erneut Dilger. Er traf per Kopf zum 3:2. In der Schlussphase sollte es dann hektisch werden. Die TSG warf alles nach vorne und hatte auch Gelegenheiten zum 3:3. Doch Benjamin Schiele (82.), Zahner (85.) und Oliver Rieger (90.+2) verpassten den Ausgleich. Auf der anderen Seite hätte Ehingen-Süd aber für klare Verhältnisse sorgen können. In der 83. Minute scheiterte Julian Teßmann gleich zweimal an Pfleiderer, der überragend parierte.

Kurz vor Beginn der Nachspielzeit kam es zu einer Rudelbildung. Ausganssituation war ein nichtgegebener Elfmeter für die TSG. In der Folge sahen Daniel Serejo und Tim Bayer Gelb. Da Bayer wenige Minuten zuvor bereits verwarnt wurde, hatte er vorzeitig Feierabend. Gebracht hatte der TSG die kurze Überzahl nichts, denn es blieb beim bitteren 2:3. „Es ist eine bittere und enttäuschende Niederlage, vor allem, wenn man 30 Minuten lang ein herausragendes Spiel macht und völlig verdient 2:0 führt. Mit der Elfmetersituation bringen wir Ehingen-Süd wieder zurück ins Spiel. In Hälfte zwei war klar, dass der Druck größer wird. Ich habe zwei Mannschaften gesehen, die ein hochklassiges Spiel absolviert haben - das Niveau hatte der Schiedsrichter leider nicht erreicht“, so das Fazit von Patrick Faber. So bewertete Michael Bochtler dieses packende Pokalspiel: „Wie erwartet war es hart umkämpft. Es war alles drin, doch am Ende hatten sicherlich wir das Glück auf unserer Seite und sind ins Viertelfinale eingezogen.“