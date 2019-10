Bittere Pleite für Neresheim

Der SV Neresheim hat in den letzten Minuten einen sicher geglaubten Heimsieg aus der Hand gegeben. Trotz Führung bis zur 87. Minute stehen die Klosterstädter mit leeren Händen da.

Durch einen Ballverlust in der eigenen Hälfte geriet Neresheim in Rückstand. Der SVN brauchte einige Minuten, ehe Yoldas zum Ausgleich einköpfte. Sie blieben dran und erzielten das 2:1. Die Schlussphase des Spiels hätte dann kaum bittere laufen können. Zunächst sah Cay gelb-rot. Die Gäste aus Weilimdorf warfen nun alles nach vorn und erzielten in den letzten drei Minuten noch zwei Tore.