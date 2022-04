Bittere Niederlage für die SG2H-Damen

Die Begegnung zwischen den Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen und den Spielerinnen des TV Nellingen II ist nicht so ausgegangen wie erwünscht. So musste sich die SG2H mit 23:30 geschlagen geben.

Im Nachholspiel am Donnerstagabend in der Limeshalle kam es zum Aufeinandertreffen des derzeitigen Tabellen-9. und dem Tabellen-10. .

Schon in den ersten Minuten zeigte die zweite Mannschaft des TV Nellingens, dass sie nicht um sonst den weiten Weg unter der Woche auf sich genommen hatten und gingen motiviert zu Werke. Schon nach 13 Minuten wurde das Trainier-Duo Oppold/Ilg zu einer Auszeit gezwungen.

Die Abwehr zeigte wenig Bereitschaft zuzupacken und auch im Angriff wurde nicht mit voller Konsequenz gespielt oder die gegnerische Torhüterin abgeworfen. Die Auszeit sollte die Rot-Grünen auf die Erfolgsspur zurückbringen und den noch kleinen Rückstand (3:6) in eine Führung umwandeln.

Doch es sollte noch schlimmer kommen. Die Abschlüsse im Angriff wurden nur noch mit angezogener Handbremse vollzogen und in der Abwehr schlichen sich immer mehr Fehler ein. Folglich mussten sich die Damen der SG2H mit 7:13 zur Halbzeitpause zufriedengeben.

In der Pause mahnte Oppold zur Konzentration und forderte auf einen einfachen Handball mit simplen Wechseln zu spielen. Den Fünf-Tore-Rückstand wollte man in der zweiten Hälfte egalisieren.

Gesagt, getan. So sorgte Simone Bieg direkt am Anfang der zweiten Halbzeit für ein Doppelpack auf Seiten der Rot-Grünen. Doch auch die Nellinger starteten wach in die zweite Halbzeit und konnten ihren Vorsprung auf zeitweise sieben Tore ausbauen. Beim Stand von 18:24 versuchten die Damen der SG Hofen/Hüttlingen noch einmal alles in die Waagschale zu werfen.

Aus einer doppelten Manndeckung entwickelte sich eine komplette Manndeckung und im Angriff wurde der siebte Feldspieler eingebunden. Ziel Oppolds war es über schnelle einfache Tore den Rückstand zu minimieren. Doch die Handballerinnen der SG2H mussten sich nach zwei Zeitstrafen in den letzten zehn Minuten mit 23:30 gegen den TV Nellingen II geschlagen geben und tauschte somit auch die Plätze in der Tabelle.