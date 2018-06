Die Damen der SG2H konnten trotz ihrer bisher besten Saisonleistung gegen den TV Nellingen nicht punkten und mussten sich aufgrund einer hektischen Schlussphase mit 35:34 geschlagen geben.

Die Damen der SG2H präsentierten sich sehr konzentriert und glänzten im Angriff durch schöne Kombinationen. Die Körpersprache war eine ganz andere als noch in den Spielen zuvor. Doch auch die Nellingerinnen wollten keinesfalls als Verlierer vom Platz gehen und hielten dagegen. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, in dem mal der TV Nellingen, dann die SG2H in Führung lag.

Dank toller Paraden von Ronja Zeller und einigen geblockten Bällen konnten sich die Damen der SG2H zur Halbzeit einen zwei-Tore-Vorsprung erarbeiten und diesen direkt nach Wiederanpfiff noch ausbauen (14:17). Leider verpassten sie es in dieser Phase, sich noch weiter abzusetzen. Ähnlich wie bereits in der ersten Halbzeit ging es wieder hin und her, ohne dass eine Mannschaft deutlich davonziehen konnte. In der 40. Minute glichen die Nellingerinnen erneut aus und die Partie war bei einem Spielstand von 21:21 noch völlig offen. Immer wieder war es Mona Bauer, die durch ihre Tore die Damen der SG2H im Spiel hielt. Doch jedes Tor seitens der SG2H wurde von der jungen Nellinger Mannschaft durch ein schnelles Anspiel wieder ausgeglichen. Obwohl diese Taktik den Hofen/Hüttlingerinnen bewusst war, schafften sie es nicht, ihr Rückzugsverhalten so zu optimieren, dass diese schnellen Angriffe unterbunden werden konnten.

Das Spiel wurde nun zunehmend hektischer, da jedes Team die Entscheidung suchte. Wenige Sekunden vor Abpfiff stand es 34:34.Der Ballbesitz war auf Seiten der SG2H. Hier fehlte die nötige Ruhe und Cleverness, um wenigsten einen Punkt mitzunehmen, denn anstatt den Ball in den eigenen Reihen zu behalten, gab man ihn leichtfertig aus der Hand und ermöglichte den Nellingerinnen noch einen Angriff.

Der Trainer Michael Steinkönig witterte seine Chance und nahm eine Auszeit. Die Nellingerinnen hatten noch sieben Sekunden, um aus ihrer eigenen Hälfte heraus den Ball so schnell wie möglich nach vorne zu spielen und doch noch das Siegtor zu erzielen.

Obwohl Adi Bleier seine Damen vorgewarnt hatte, konnten diese das entscheidende Gegentor nicht verhindern und kassierten zeitgleich mit dem Abpfiff das 35:34.

SG2H: Angelika Donner (4), Kathrin Ruck, Mara Schröder (1), Sabrina Bosch (5), Sarah Scheuermann (4), Jana Sauter (4), Melanie Enenkel (1/1), Mona Bauer (7), Anna Rieger, Franziska Fabian (8), Kathrin Bleier, Ronja Zeller