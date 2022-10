Bittere Heimniederlage für den TSV Untergröningen

Die Damen des TSV Untergröningen haben in der Tischtennis-Oberliga das zweite Heimspiel der Saison bestritten. Zu Gast im Kochertal war die Mannschaft aus Frickenhausen. Wie schon am vergangenen Spieltag mussten die Kochertälerinnen wieder krankheitsbedingt auf ihre Nummer eins Miriam Kuhnle verzichten. Trotz der ersatzgeschwächten Aufstellung war es bis zum Ende ein knappes Spiel auf Augenhöhe. Letztlich musste man sich aber zu Hause mit 3:7 geschlagen geben.

Zu Beginn gab es in den Eingangsdoppel eine Punkteteilung: Sabine Holzwarth und Cristina Krauß unterlagen in drei Sätzen dem Doppel der Gäste, das dem vorderem Paarkreuz entsprach. Am Nebentisch gewannen Laura Henninger und Nina Feil den ersten Satz deutlich, unterlagen jedoch im Zweiten. In Satz drei und vier fanden die Untergröningerinnen wieder besser in ihr Spiel und konnten das Doppel mit 3:1 für sich entscheiden. Im vorderen Paarkreuz traf Laura Henninger auf Jana Scholer. In einem sehenswerten Spiel konnte sich Henninger die ersten beiden Sätze sichern, ehe Satz drei an die Gästespielerin ging. Im vierten Satz spielte die TSVlerin wieder stärker auf und konnte sich einen unerwarteten 3:1- Erfolg sichern. In der anderen Box trat Nina Feil gegen die gegnerische Nummer eins, Christiane Wisniewski an. In einem bis zum letzten Ball spannenden Match mit sehenswerten Ballwechseln musste sich Feil im Entscheidungssatz geschlagen geben. Zwischenstand: 2:2 – das hintere Paarkreuz ging an die Platten.

Sabine Holzwarth konnte in ihrem Spiel gegen Enya Abler mit tollen Topspins überzeugen und brachte das TSV-Quartett durch einen 3:1-Sieg wieder in Führung. Cristina Krauß lag in ihrem Einzel gegen Anika Brüchle nach klar gewonnen Sätzen 1 und 2 mit 2:0 vorne; eine kämpferische Gegnerin gab nicht auf und konnte zum 2:2 ausgleichen. Im Entscheidungssatz hatte Krauß den Sieg bei einer 7:3-Führung bereits zum Greifen nah. Allerdings reichte diese Führung am Ende nicht und das Spiel ging mit 2:3 verloren.

Beim Zwischenstand von 3:3 war das vordere Paarkreuz wieder an der Reihe und die Hoffnungen auf einen Punktgewinn lebten weiter. Laura Henninger konnte gegen die Spitzenspielerin der Gäste zwar Satz eins deutlich für sich entscheiden, unterlag jedoch dem unangenehmen Spiel von Christiane Wisniewski in den folgenden drei Sätzen. Am Nebentisch kam Nina Feil mit dem schnellen Spiel ihrer Gegnerin nicht zurecht und musste Jan Scholer zum Sieg gratulieren. 3:5 lautete der Zwischenstand aus Sicht der Heimmannschaft. Wollte man noch einen Punktgewinn, dann musste das hintere Paarkreuz nun die Kohlen aus dem Feuer holen.

Sabine Holzwarth spielte nach verlorenem erstem Satz stark gegen Anika Brüchle auf. Bei einer 2:1-Satzführung hatte sie beim Stand von 10:6 den Sieg bereits auf dem Schläger. Doch auch in diesem Spiel kämpfte sich Brüchle zurück und konnte den Satz in der Verlängerung für sich entscheiden.

Im letzten Satz unterlag Holzwarth denkbar knapp mit 9:11. Im letzten Spiel des Tages ging Cristina Krauß gegen Enya Abler in die Spielbox. Und das Spiel war fast eine Kopie ihres ersten Spiels. Satz eins und zwei klar für die junge Untergröningerin und damit war auch hier der Sieg bereits zum Greifen nah. Satz drei dann aber in der Verlängerung an die Gästespielerin und am Ende eine 2:3 Niederlage.

Niederlagen tun weh, diese 3:7 Niederlage gegen Frickenhausen schmerzte aber sichtlich. Insgesamt vier Fünfsatzpartien – am Ende gingen alle an die Gäste aus Frickenhausen. Auch das Ballverhältnis von 389:391 unterstreicht, wie knapp die Partie am Ende war. Kommendes Wochenende hat das TSV-Quartett spielfrei. Danach stehen am 30. Oktober sowie 12. November die Auswärtspartien in Singen und Stuttgart auf dem Programm. Zum Ende der Vorrunde haben die TSVlerinnen dann drei Heimspiele (13. November gegen Weil, 19. November gegen Burgstetten und am 20. November gegen Sankt Georgen).