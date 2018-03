Bittere Derby-Niederlage für TSV-Damen

Am vergangenen Samstag haben die Oberliga-Volleyballerinnen des TSV Ellwangen ihr zweites Heimspiel im Jahr 2018 ausgetragen. Der Gegner in der Rundsporthalle hieß dabei DJK Schwäbisch Gmünd II. Das Hinspiel in der Vorrunde verloren die Virngrund-Ladies 0:3 und somit hatten die Ellwanger noch eine Rechnung zu begleichen. Allerdings hagelte es auch diese Mal wieder eine 1:3-Niederlage.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten fanden die Spielerinnen des TSV Ellwangen ins Spiel und holten den kleinen Rückstand auf. Durch starke Aufschläge und platzierte Angriffe versuchten sie sich wieder an die Gmünderinnen zu kämpfen. Am Ende fehlte allerdings ein wenig und der Satz ging 25:21 an die Gäste ab. Angeheizt durch die gute Stimmung der Zuschauer und dem Kampf im vorigen Satz, wollten die Ellwangerinnen nun zeigen was sie können.

Zu Beginn zeichnete sich noch ein ausgeglichenes Spiel ab, doch ab einem Spielstand von 11:12 konnten sich die Virngrund-Ladies durch eine starke Aufschlagserie mit 20:12 absetzen. Durch hervorragende Blockarbeit und starke Angriffe entschieden die TSV-Damen den Satz deutlich mit 25:16 für sich. Im dritten Satz wollte die Elllwanger Volleyballerinnen an die Leistung des zweiten Satzes anknüpfen. Dies gelang jedoch nicht so, wie es sich das Trainerteam Michael Mahler und Rainer Liss vorgestellt hatten. Die zuvor starken Aufschläge landeten nun reihenweise im Aus und auch in den anderen Spielelementen konnte der nötige Druck nicht mehr aufgebaut werden, um diesen Satz noch gewinnen zu können.

Im vierten Satz fehlt der Wille

Im vierten Satz fehlte dem TSV die letzte Überzeugung. Weder druckvolle Aufschläge, noch die entscheidende Willenskraft, den ersten Ball direkt in einen Punkt zu verwandeln, waren erkennbar. Die Stimmung auf dem Feld ließ immer mehr nach. So gewann die DJK Schwäbisch Gmünd II nicht nur den Satz mit 25:14, sondern auch das gesamte Spiel mit 3:1. Rückblickend, wäre für die Spielerinnen um Mannschaftskapitänin Christina Rath definitiv mehr drin gewesen. Mit umso mehr Elan und Kampfgeist schauen die Volleyballerinnen vom TSV Ellwangen jetzt auf das kommende Wochenende. Da geht es am Sonntag zum direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt nach Biberach.