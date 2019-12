Bitter – Schrezheim ist raus

Mit einem 6:2 und nur sieben abgegebenen Punkte war die Ausgangslage fürs Rückspiel in Wien schon sehr gut. Doch es hat nicht sollen sein. Die Wiener Keglerinnen erwischten einen Sahnetag und spielten nur sieben Kegel unter Bahnrekord. Da reichte für die Schrezheimer Bundesliga-Keglerinnen ein 1:7 nicht aus, um sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren.

Sie hätten nur zwei Mannschaftspunkte und acht Sätze gebraucht, um das Ticket für die nächste Runde zu lösen. Die Sätze hatten sie sich erkämpft, doch es fehlte am Ende ein Mannschaftspunkt. Drei Duelle mit 2:2 und weniger Kegel wurden verloren. Die Wienerinnen haben ihren Heimvorteil letztlich eindeutig besser ausgenutzt.

Schneider und Sokac machen den Anfang

Sissi Schneider und Sabina Sokac begannen die Partie für die Schrezheimer. Beide fanden auf den Wiener Bahnen nicht so richtig zu ihrem Spiel. Das nutzte Wien aus und die beiden Kontrahentinnen gewannen beide Punkte. Laura Runggatscher und Saskia Barth starteten dagegen schon besser. Beide Duelle waren auf zumindest Augenhöhe. Doch es hat nicht sollen sein. Denn auch diese beiden Schrezheimerinnen mussten sich mit 2:2 und weniger Kegel geschlagen geben. So lag alles bei Kathrin Lutz und Bianca Sauter die wichtigen Punkte zu erkämpfen. Sie kämpften um jeden Kegel. Doch beide gaben jeweils die erste Bahn ab. Bei Lutz wendete sich dann das Blatt und sie holte sich den ersten wichtigen Punkt aus Schrezheimer Sicht. Bei Sauter ging es damit um alles oder nichts. Doch ihre Gegnerin spielte gekonnt bis zum Ende ihren Vorsprung aus. So war es am Ende eine 1:7-Niederlage in Wien. Zu wenig, um in der Champions League in die nächste Runde einzuziehen.

„Wien hatte auf unsere guten Würfe immer eine bessere Antwort. So eine Leistung muss man erst einmal an so einem Tag abrufen. Hut ab vor Wien!“, sagte Schrezheims Trainer Wolfgang Lutz nach der Partie und dem Schrezheimer Aus.

Die Ergebnisse in der Übersicht: BBSV Wien 3421 - 7:1 - 3276 KC Schrezheim.

Dominique Pumpler 582 - 4:0 - 532 Sissi Schneider; Dana Martinkevic 604 - 3:1 - 536 Sabina Sokac; Nathalie Neubauer 579 - 2:2 - 566 Laura Runggatscher; Nicole Plamenig 563 - 2:2 - 539 Saskia Barth; Lisa Vsetecka 522 - 1:3 - 560 Kathrin Lutz; Daniela Plamenig 571 - 2:2 - 543 Bianca Sauter.