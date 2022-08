Bitter für Aalen: Missverständnis kostet verdienten Punkt

Es lief bereits die 91. Spielminute bei der Partie der Regionalliga Südwest zwischen dem FC Homburg und dem VfR Aalen. Die 1645 Zuschauer im Homburger Waldstadion rechneten schon mit einem 0:0, als der Gastgeber FC Homburg noch einmal durch Thomas Gösweiner den Ball nach vorne schlug. Der eingewechselte David Hummel profitierte von einem Missverständnis zwischen Torhüter Michel Witte und Tim Schmidt, fand sich plötzlich alleine im Strafraum wieder und hatte nun keine Mühe mehr den Ball zum 1:0 für den FC Homburg ins leere Tor unterzubringen. Vier Minuten später schloss der ebenfalls eingewechselte Luca Plattenhardt einen Konter zum 2:0-Endstand für den FC Homburg ab.

Was für eine bittere Niederlage für die Elf von der Ostalb. Trainer Tobias Cramer war wie seine Spieler bitter enttäuscht: „Es war ein äußerst starkes Spiel von uns. Leider belohnten wir uns für diese Leistung, wie zuletzt beim Heimspiel gegen die TSG Balingen, nicht.“ Man habe gute Torchancen gehabt, sogar diese Begegnung zu gewinnen. Nachdem der FC Homburg nach drei Minuten durch Thomas Gösweiner die erste Möglichkeit hatte, übernahm Aalen danach die Spielkontrolle. Alessandro Abbruscia (14.) prüfte aus 18 Metern Homburgs Torhüter David Salfeld, wie auch Sean Andreas Seitz (17.) wenig später.

Der FC Homburg hätte sich nicht beklagen dürfen, wenn er in der 26. Minute verdientermaßen in Rückstand geraten wäre. Viel Glück für Homburgs Keeper David Saalfeld, nachdem Stefan Wächter mit dem Kopf nur den Innenpfosten getroffen hatte. Vom Gastgeber aus Homburg kam erst in der 35. Minute etwas: Der bisher vierfache Saisontorschütze Fabian Eisele traf aus 20 Metern nur die Latte. Die nächste hochkarätige Torchance hatte aber wieder Aalen, als Kristjan Arh Cesen zehn Metern freistehend vor dem Homburger Tor über den Ball trat!

Mit einem schmeichelhaften 0:0 aus Sicht des FC Homburg ging es in die Halbzeitpause. Aalen ließ fortan in seinen Offensivbemühungen immer mehr nach, kam zunächst zu keiner nennenswerten Torchance mehr, während Homburgs Trainer Timo Wenzel fleißig durchwechselte. „Die Qualität von meiner Bank hat sich am Ende durchgesetzt“, freute sich der FCH-Coach nach Spielende. Der für Markus Mendler eingewechselte Philipp Hoffmann (68.) hatte die erste gute Möglichkeit für die Grün-Weißen aus Homburg im zweiten Spielabschnitt. Drei Minuten später knallte ein 18 Meter Schuss von Fanol Perderdaj an das Aalener Tor. Auf der Gegenseite kam Homburgs Torhüter David Salfeld gerade noch vor dem eingewechselten, einschussbereiten Jonas Arcalean an den Ball (73.). Bis zu den Nachspielminuten passierte dann nichts mehr, ehe der FC Homburg, wie erwähnt, doch noch zweimal aus dem Nichts zuschlug.

Bei Aalens Mannschaftskapitän Alessandro Abruscia saß die Enttäuschung tief: „Wir waren gut 85 Minuten die bessere Mannschaft und haben gegen den Aufstiegsaspiranten aus Homburg das Spiel im Griff gehabt. Um so bitterer ist diese Niederlage in den letzten Minuten.“ Sogar ein Sieg wäre möglich gewesen, wenn man die klaren Chancen in der ersten Halbzeit genutzt hätte. So sah es auch Teamkollege Kritjan Arh Cesen. Er meinte: „Wir haben sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Halbzeit so gut wie nichts gegen den FC Homburg zugelassen. Um so ärgerlicher, dass wir nun mit leeren Händen die Heimreise antreten müssen.“ Aalens Trainer Cramer: „Wir hatten immer wieder gute Lösungen gegen die Angriffe des FC Homburg gefunden. Aber es reichte dann doch nicht, weil wir zum einen unsere Möglichkeiten ausgelassen und in den beiden entscheidenden Momenten nicht aufgepasst haben.“ Homburg Trainer Timo Wenzel lobte den VfR Aalen, der ein sehr starkes Spiel gezeigt habe. ,,Wir haben uns sehr schwer getan, nicht gut gespielt. Am Ende zählt nur der Sieg.“ Dieser sei wichtig gewesen, um weiter oben dranzubleiben. „Nur wenn man auch solche Spiele gewinnt, bei denen nicht alles wunschgemäß läuft, kann man um die Meisterschaft mitspielen.“

Für den VfR Aalen waren die lobende Worte des Siegerteams nur ein schwacher Trost vor der weiten Rückreise auf die Ostalb. Dort wartet an diesem Freitagabend bereits Hessen Kassel in der heimischen Ostalb Arena (19 Uhr).