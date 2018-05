Bitter: Ausgleich in der Nachspielzeit

. Manchmal dauert ein Fußballspiel länger als 90 Minuten. Diese bittere Erfahrung hat Verbandsligist TSV Essingen an diesem Samstag machen müssen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hat Serhat Ayvaz vom Punkt getroffen und damit für den 1:1-Endstand in der Partie gegen Absteiger Schwäbisch Hall gesorgt.

Mit diesem Resultat treten die Essinger weiter auf der Stelle, es ist das dritte 1:1 nacheinander. Die Partie ging recht flott los. Maximilian Eiselt kam im Sechzehner zum Schuss, doch Halls Torwart Lukas Dambach war zur Stelle (3. Minute). Fast im direkten Gegenzug hätten die Haller fast von einem groben Schnitzer in der Essinger Hintermannschaft profitiert, doch TSV-Schlussmann Philipp Pless parierte den Versuch von Pascal Hopf aus kurzer Distanz. Spätestens diese Aktion bewies, dass sich Hall keineswegs als guter Gast auf seiner Abschiedsrunde durch die Liga präsentieren möchte. In der elften Minute kamen die Haller erneut gefährlich nach vorne. In letzter Sekunde rettete erneut Pless, diesmal vor Ayvaz. Dann aber hatte der TSV eine Ecke. Eiselt trat sie und Atilla Acioglu köpfte zur überraschenden 1:0-Führung ein (15.). Das brachte aber auch keine Sicherheit ins Essinger Spiel. Doch auch die Gäste kamen kaum mehr nach vorne. Es entwickelte sich ein Festival der Fehlpässe auf beiden Seiten. Die Partie schien TSV-Trainer Dennis Hillebrand ebenfalls nicht zu gefallen, zur Pause nahm er gleich zwei Wechsel vor. Daniel Serejo und Deniz Bihr kamen in die Partie für Michael Wende und Eiselt in die Partie. Die erste Chance aber hatten wieder die Gäste. Hopf traf aus der Drehung die Latte (49.). Danach aber berappelte sich der TSV und schnürte die Haller in der eigenen Hälfte ein. Stani Bergheim köpfte nach einer Flanke über das Gehäuse (73.). Fünf Minuten später verfehlte Christian Essig mit einem Freistoß das Gehäuse nur knapp. Dann bediente Essig Bihr, der einen Gegenspieler ausspielte und plötzlich alleine vor Halls Schlussmann stand. Doch Bihr behielt nicht die Nerven und schoss freistehend daneben (86.). Doch die Haller hatten noch einen Angriff. Ein langer Ball landete bei Ayvaz, der im Zweikampf zu Boden ging. Schiedsrichter Philipp Herbst zeigte auf den Punkt, der Rest ist bekannt. Ayvaz traf zum späten Ausgleich (90.+2).