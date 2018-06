Bissig auch ohne Schmähgedichte

Dieser Böhmermann braucht weder Osman, Erdogan und schon gar kein Schmähgedicht, um die Lacher auf seiner Seite zu haben. Diesem kecken Spötter genügen bundesdeutsche Politiker von der Art eines Seehofers, Söders oder Gabriels, um das freche Hohelied auf die Realsatire zu singen. Florian Schroeder heißt der Kabarettist, Komiker und Parodist, der mit Humor und Intelligenz in der Stadthalle den letzten Akkord des aktuellen Kleinkunsttreffs spielte. Zum „Entscheidet Euch!“ fordert er auf, besser heraus. Ausgehen oder zuhause bleiben? Bier oder Wein trinken? Heiraten oder sich trennen? Rund 100 000 Entscheidungen machen Florian Schroeder bewusst: „Da muss man ja bekloppt werden.“ Und dass die Welt dementsprechend aussieht, führt er wirklichkeitsnah vor.

Zeitgeist und Co. verlangen nach Selbstoptimierung. Alles muss perfekt sein: Job, Aussehen, Partner, Freizeit. Überall gelte, es gehe noch besser. Oder wie Schroeder meint: „Wir wollen das größte Eis, aber bitte zum kleinsten Preis.“ Ein über allem stehendes Mantra, dem der Kabarettist scharfzüngig Einhalt gebietet. Frech und bitter, virtuos und intelligent bewegt er sich zwischen Kabarett und Komik, Politik, Gesellschaft und Philosophie, um all die selbst verschuldeten Widersprüche deutlich zu machen. Im Gegensatz zu vielen seiner Kabarettkollegen bietet er aber auch Lösungsvorschläge. Vernünftige, weil wohldurchdachte.

Wie bei Konsumflut und Internetwirrwarr, so geht er auch beim Politischen ins Feld, analysiert, was hier kreucht und fleucht. Wobei es ihm die derzeit angesagten Protagonisten leicht machen, sich mit bissiger Ironie auf die Politikerriege und deren Helfershelfer zu stürzen, um sie mittels scharfer Betrachtung eloquent und in sprachlicher Genauigkeit – immer verbunden mit gnadenlosen verbalen Querschlägern – bloßzustellen. Solcherart Schmähgedichte ernten zustimmenden Beifall, tun den Getroffenen allerdings weh. Wie gut, dass sie die Satirefreiheit achten (müssen)!