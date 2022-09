Bio-Produkte aus der Biomusterregion Rems-Murr-Ostalb gesucht

Das Landratsamt Ostalbkreis plant ein Bio-Einkaufsverzeichnis, das eine Übersicht über verfügbare Bio-Produkte in der Region bieten soll. Damit sollen insbesondere Kantinen und Caterer, die ihre Speisen in Bio-Qualität anbieten wollen, passende Anbieter aus der Region finden. Das teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit.

Derzeit gibt es innerhalb der Biomusterregion mehrere Initiativen, die in verschiedenen Einrichtungen an gesünderer Verpflegung und mehr Bio-Produkten in den Speiseplänen von Mensen und Kantinen arbeiten. Dabei will nun die Projektgruppe „Bündelung“ der Bio-Musterregion Rems-Murr-Ostalb mit einem Bio-Einkaufsverzeichnis unterstützen.

Aktuell werden Betriebe gesucht, die im Verzeichnis aufgeführt werden möchten. Diese können noch bis Ende Oktober einen Fragebogen online über die Projekt-Unterseite der Bio-Musterregion-Homepage ausfüllen und sich so eintragen lassen.