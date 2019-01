Bilger und Molinari haben die DFB-Elite-Jugend-Lizenz

Was haben der Fußball-Verbandsligist TSV Essingen und der Landesligist Hofherrnweiler-Unterrombach gemeinsam ? – beide Vereine haben seit Neuestem Trainer mit der DFB-Elite-Jugend-Lizenz.

Sowohl Beniamino Molinari (Essingen) als auch Benjamin Bilger haben nach insgesamt 2,5 Wochen intensiver Schulung an der Egidius-Braun-Schule in Leipzig die Lizenz erlangt. Diese ist eine Zwischenstufe zwischen der B- und der A-Lizenz und berechtigt beispielsweise zur Arbeit an einem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). „Es war für mich der nächste Schritt und eine Möglichkeit die Spielphilosophie beim DFB näher kennenzulernen“, sagt Bilger. Mit auf der Schülerbank saßen neben den beiden unter anderem auch Heiko Westermann (ehemals Hamburger SV und Schalke 04), sowie Ronny Philp (ehemals 1. FC Heidenheim und nun beim 1. FC Schweinfurt 05 aktiv). Unterdessen ist Bilger mit seinen Landesligafußballern am vergangenen Samstag in die Vorbereitung gestartet. „Bis auf Hannes Borst (leicht angeschlagen) sind alle fit und wirken fit. Alles weitere werden die kommenden Einheiten zeigen“, so Bilger weiter. Das erste Testspiel ist am 2. Februar gegen den FC Ellwangen.