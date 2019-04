Bilger ist „unheimlich stolz“

1:0 besiegte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den TV Echterdingen und festigte damit die Tabellenführung der Fußball-Landesliga. Pascal Weidl erzielte das entscheidende Tor für die Elf von Trainer Benjamin Bilger.

Nach dem Ausrutscher der SC Geislingen gegen den TSV Neu-Ulm wollten die Mannen aus der Weststadt beim TV Echterdingen den Vorsprung in der Landesliga ausbauen. Die Gastgeber um Trainer Christopher Eisenhardt befinden sich im Tabellenkeller und waren auf Punkte gegen die TSG angewiesen. Von Beginn an entwickelte sich eine Partie in der um jeden Meter gekämpft wurde. Die erste Chance im Spiel hatte Daniel Rembold nach einer Vorlage von Oliver Rieger. Sein Abschluss war aber zu schwach. Die TSG versuchte den Gegner über Ballbesitz im Zaum zu halten. Echterdingen stand sehr tief. Immer wieder kamen die Weilermer gefährlich in die entscheidende Zone. Die erste Möglichkeit für die Gastgeber hatte Max Knoll per Kopfball.

TSG klar überlegen

Es war die erwartet schwere Aufgabe für die Bilger-Mannschaft. Der Trainer hat in der Kabine die richtigen Worte gefunden. Nach dem Wechsel setzten die Mannen nach. Die TSG war klar überlegen. Echterdingen versuchte den Punkt zum hamstern. Hannes Borst hatte die beste Chance. Der Mittelfeldmann stand nach einem schönen Ball von Roman Riedel frei vor dem Tor und setzte den Ball am Tor vorbei. Das hätte die Führung für die TSG sein müssen. In der 60. Minute die Entscheidung. Nach einem Querball sah Torwart Fajic schlecht aus. Weidl stand bereit und nutze den Patzer des TVE-Keepers zum 1:0. Auch in den weiteren Minuten war die Elf aus der Weststadt klar überlegen. Echterdingen hatte kaum Mittel um die Elf aus der Weststadt in den Griff zu bekommen. Marco Ganzenmüller hatte die Chance, um die Entscheidung herbeizuführen. Daniel Serejo hatte noch eine Chance. Es blieb beim verdienten 1:0. „Ich bin unheimlich stolz auf diese Mannschaft. Wir haben ein schweres Spiel gewonnen. Auch der Gegner hat uns Respekt gezollt. Jetzt hoffen wir auf eine tolle Kulisse gegen Waldstetten“, sagte Bilger. Nun richtet sich die volle Konzentration der TSG auf das Derby am Samstag gegen den Tabellenzweiten TSGV Waldstetten.