Bildung made in Aalen

Zum ersten Mal besucht eine deutsche Delegation die mosambikanische Stadt Vilankulo. Dort verhandeln die Aalener um Oberbürgermeister Thilo Rentschler seit Montag über einen Freundschaftsvetrag, dessen Ziel es ist, in einem der weltweit ärmsten Länder „auf kommunaler Ebene zu helfen“, wie Rentschler sagt.

Geholfen werden soll jedoch nicht mit Geld, sondern mit Wissen, Bildung und Ausbildung made in Aalen. Bei einem ersten Treffen haben sich am Montagnachmittag Vertreter aus Aalen und Vilankulo ausgetauscht, darunter Aalens Hochschulrektor Gerhard Schneider, Mapals Ausbildungsleiter Uwe Heßler, Hartmut Schlipf als Leiter der Kaufmännischen Schule Aalen, Helmut Kühnle (ehemaliger Rektor des THG) und Hermann Schludi, Vorsitzender der Aalener Städtepartnerschaftsvereins. Es gehe dabei um den Austausch von Erfahrungen, „wir sind sicher, dass dadurch die Freundschaft und Kooperation zwischen Deutschland und Mosambik vertieft wird“, sagte Vilankulos Oberbürgermeister Albino Manuel Machado und bekräftigt: „Bildung sollte nicht theoretisch, sondern praktisch sein.“ Genau diese Erfahrung bringen die Aalener mit, sei es bei Hochschule, der Industrie oder der Dualen Ausbildung. Wo die Anknüpfungspunkte sein werden, will die Aalener Delegation nun erörtern. „Sinnvoll wäre es, Lehrer für drei, vier Wochen hierherzuschicken, die die Lehrer hier vor Ort ausbilden. Das sind Multiplikatoren“, sagt etwa Stadtrat Claus Albrecht (FW). Ein solches Senior Experts Programm könne durchaus funktionieren, glaubt auch Helmut Kühnle. Es bringe nichts, mosambikanische Lehrer in Deutschland zu schulen, „denn bei Ihnen vor Ort hat es andere Gegebenheiten“, so Albrecht weiter. Man komme nur weiter, wenn man die Menschen in ihrer Heimat ausbilde. Auch wenn die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, steht für den deutschen Botschafter Detlev Wolter bereits jetzt fest: „Es wird eine Freundschaft, die etwas Konkretes bringt.“