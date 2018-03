Seit 2012 begleitet der Aalener Musiker Stefan „Gö“ Rettenmaier im Kino am Kocher Stummfilme. Auch im neuen Kino in der „Rosa Villa“ soll die Tradition fortgesetzt werden. Kulturredakteur Ansgar König hat sich mit dem 46-jährigen Klavierlehrer darüber unterhalten, wo die große Herausforderung als Kinopianist liegt.

Herr Rettenmaier, Sie sitzen im Dunkeln, das Publikum sieht Sie fast nicht. Was macht den Reiz aus, einen Stummfilm musikalisch zu begleiten?

Es ist diese spezielle Atmosphäre. Ich habe „Nosferatu“ jetzt dreimal kurz hintereinander begleitet, und die Musik war jedes Mal ein bisschen anders. Es lebt. Man kann zu Hause üben, aber mit Publikum ist es dann wieder anders. Ich bin in den vergangenen sechs Jahren bei insgesamt acht Filmen, von Charlie Chaplin über Buster Keaton, Harold Lloyd, Karl Valentin bis zu Fritz Langs „Metropolis“, am Klavier gesessen. Es war jedesmal eine neue Erfahrung. Ich will ja tatsächlich den Film spielen, keine Bar-Piano-Standards. Für mich ist es jedes Mal spannend, ich bin jedes Mal baff, wie’s ausgeht. Bilder machen die Musik.

Wie bereiten Sie sich auf den Abend vor?

Ich schau mir den jeweiligen Film mindestens 15 mal an – plus-minus. Und ich spiele vom ersten Mal an mit. Schrittweise synchronisere ich dann meine Ideen mit dem Film, den Schreckmomenten, den Glockenschlägen der Todesuhr, dem sich verabschiedenden Liebespaar. Man braucht Zeit für die Vorbereitung, und die nehme ich mir auch. Mit zweimal gucken geht das nicht. Früher war das ein ganz normaler Beruf, in manchen Lichtspielhäusern stand sogar eine spezielle Kino-Orgel, mit der sich noch weitere Effekte erzielen ließen. Ganz am Anfang hier in der Schleifbrückenstraße kam der ehemalige Hausbesitzer hinzu, der konnte sich als Zeitzeuge noch daran erinnern.

Während des Gesprächs läuft eine Kinobesucherin vorbei und lobt den Pianisten: „Ich habe zwischendurch ganz vergessen, dass es Live-Musik ist.“ Stefan Rettenmaier bedankt sich mit den Worten: „Dann hab’ ich ja alles richtig gemacht.“

Wird es im neuen Kino in der „Rosa Villa“ auch Stummfilme mit Klavierbegleitung geben?

Klar, das Piano zieht auf jeden Fall mit um.