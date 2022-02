Bild der Kirchen nicht reduzieren

Die Missbrauchsfälle in den Kirchen, vor allem in der katholischen, sind erschütternd und beschämend. Ebenso die Tatsache, wie damit jahrzehntelang umgegangen worden ist: leugnen, vertuschen, wegducken. Dass immer mehr Menschen das, was jetzt etwa in Gutachten endlich ans Tageslicht kommt, zum Anlass nehmen, ihrer Kirche endgültig den Rücken zu kehren, ist nachvollziehbar.

Das ganze Bild der Kirchen darf dies alles aber, bei aller Tragik und Dramatik, nicht ausmachen, auch nicht in Aalen, auch nicht auf der Ostalb. Denn Städte, Gemeinden und Kreis und vor allem die Menschen, die darin leben, wären ohne das große Engagement der beiden großen Kirchen auf vielerlei Gebieten um vieles ärmer: sozial, gesellschaftlich, kulturell, seelsorgerisch. Kritiker werden jetzt einwerfen, genau dafür bekämen die Kirchen ja alljährlich Abermillionen vom Staat. Aber diese Argumentation greift zu kurz. Denn oft genug sind die Kirchen in Bereichen engagiert, in denen sich sonst niemand um die Menschen kümmern würde. Und auf anderen Gebieten sind die Kommunen froh, dass sie das nicht alles alleine stemmen müssen, etwa beim Betrieb der Kitas.

Auch das sollte also davon abhalten, die Kirchen nur auf ein einziges Thema zu reduzieren. Gleichwohl werden sie sich in Zukunft noch mehr anstrengen müssen, ihr vielfältiges Engagement immer wieder neu ins Bewusstsein zu rücken und ihre Stimme zu erheben, wo immer sie es für geboten halten. Auch in Aalen, auch auf der Ostalb.