Big Point für die Ellwanger Mädchen

Der Spitzenreiter schlägt wieder zu. Die Fußball-Juniorinnen des FC Ellwangen haben das Spitzenspiel der Verbandsstaffel beim Tabellenzweiten Öttlingen mit 2:1 (0:1) gewonnen und bauen ihren Vorsprung auf sechs Punkte in der Tabelle aus.

Bereits zu Beginn des Spieles bewiesen die Jagsttalerinnen einen kühlen Kopf gegenüber starken Gegnerinnen und verhinderten einige Tormöglichkeiten der Ötlinger. So gelang es den Virngrund-Mädchen den TSV über weite Strecken in Schach zu halten und sich die eine oder andere Torgelegenheit auf Seite der Ostälberinnen herauszuspielen. Doch kurz vor der Pause gelang es dem Heim-Mannschaft sich bis zum gegnerischen Strafraum vorzudringen. Nach guten Kombinationsspiel platzierte eine Ötlingerin in der 39. Minute den Ball gekonnt im Netz des FCE - 1:0.

Trotz des Gegentores ließen sich die Jagsttalerinnen nicht entmutigen. Gestärkt von der Pause traten die Virngrund-Mädchen wieder dominant auf. Gleich nach dem Anpfiff konnte sich Marie Lutz den Ball nach einem schönen Pass von Annika Meßner ergattern und preschte vor das Tor der Ötlinger. Dort setzte sie in der 41. Minute zu einem gekonnten Schuss an und platzierte den Ball über den TSV-Keeper hinweg ins rechte untere Eck und erzielte so den verdienten Ausgleich.

Jagsttalerinnen drehen auf

Durch diese Aktion bestätigt, drehten die Jagsttalerinnen erst so richtig auf und ließen der Heimelf kaum noch Torchancen zu. So gelang es Marie Fürst in der 55. Minute zu einem erstklassigen Schuss anzulegen, der jedoch vor Vollendung von einer TSV-Spielerin auf der Linie abgebloggt wurde. Auch weitere Tormöglichkeiten von Leonie Lechner (60.) und Hannah Geiger (67.) verfehlten nur knapp den TSV-Kasten. In der 74. Minute ergatterte Annika Meßner die begehrte Kugel und umspielte mehrere Ötlingerinnen bis sie im Strafraum gefoult wurde. Den darauffolgenden Elfmeter verwandelte Lutz zum schlussendlichen 2:1-Sieg für die Mädchen von der Ostalb.

In einem Spitzenspiel mit zwei Teams auf Augenhöhe waren die Ellwangerinnen am Ende das glücklichere Team und bauten mit dem Sieg ihre Tabellenführung in der Verbandsstaffel nun auf sechs Punkte aus. Am Samstag geht es zum Tabellenneunten Erdmannshausen.