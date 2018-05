Das doppelte A im Namen steht für Aalen und den gesamten Ostalbkreis und sie sind eines der profiliertesten Jazzorchester in der Region: Die Big Baand. Unter dem Motto „Swing at the Westside“ haben die Musiker ihr Können im Weststadtzentrum in Hofherrnweiler demonstriert. Eine Bereicherung des Jazzabends war der Auftritt von „Zwiepack“ nach eigenem Bekunden mit zwei Musikern die kleinste Big Band der Welt.

Blues, Straight Ahead, Jazz, Latin und Swing – das Konzert bot alles was das Herz eines Jazzbegeisterten höher schlagen lässt. Die „Big Baand“ unter der Leitung von Matthias Blumenschein wurde vor fünf Jahren als gemeinnütziger Verein gegründet. Ihre Wurzeln stammen aus der Andreas T. Bundy Big Band und aus der Young Jazz and Rock Honoration.

Im Weststadtzentrum präsentierte sich das 16-köpfige Ensemble in bester Form, die Freude an der Musik war deutlich zu spüren und übertrug sich auf das Publikum.

Die Register Saxophon, Trompete, Posaune sowie das Piano, Schlagzeug und der Kontrabass harmonierten prächtig, es entstand ein typischer Jazzsound. Aufgelockert wurde das Ganze immer wieder durch Soloeinlagen, bei denen die einzelnen Musiker brillierten.

Den Einstieg ins Pogramm bildete der „Johnson Rag“ von Glenn Miller, gefolgt von Louis Armstrong`s „Struttin`with Some BBQ“. Kräftig gegroovt hat es bei „Blues in the Closet“ und bei „Groove Merchant“, bei dem die Saxophon-Section eine dominierende Rolle spielte.

Romantische Töne entfaltete das Ensemble bei „Moonglow“, bevor bei der spannungsgeladenen „Mission impossible Theme“ musikalisch die „Post“ abging. Ein wahres Feuerwerk entfachten die Musiker beim „Haitian Fight Song“ und kräftig Power gab es auch beim „Work Song“ und bei „Getaway“. Als Solisten bei den einzelnen Musikstücken glänzten Thomas Petasch (Trompete), Matthias Blumenschein (Posaune), Robert Fichtl (Piano) sowie die Saxophonisten Rainer Gneithing, Bernhard Huber und Sylvia Neuhaus.

Kräftig ins Zeug legten sich an diesem Abend auch Christian Bolz (Saxophon) und Markus Braun (Kontrabaß), die zusammen die Gruppe „Zwiepack“ bilden. Fröhlich und munter spielten die beiden Profimusiker größtenteils Eigenkompositionen. So erlebte man musikalisch die „Townchurch“, bei den „Blue Pictures“ ging es um einen Straßenkater und das „Blaue Krokodil“ ließ grüßen. Ein weiteres tierisch gutes Motiv bot das Rennen „Gaul gegen Lok“, aber auch beim „Ungarischen Tanz Nr 5“ von Johannes Brahms oder bei „A Shot in the Dark“ von Henry Mancini stellten Christian Bolz und Markus Braun ihre hohe musikalische Qualität unter Beweis.

Den langanhaltenden Schlussapplaus des Publikums hatten die „Big Baand“ und das Duo „Zwiepack“ für ihren inspirierten und engagierten Auftritt vollauf verdient.