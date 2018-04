„Big Baand“ feiert mit Konzert

Die „Big Baand“ spielt zu ihrem fünfjährigen Bestehen am 30. April im Weststadt-Zentrum in Hofherrnweiler. Unter dem Titel „Swing At The Westside“ spielt die Bigband Klassiker und Überraschungen aus dem großen Repertoire der Jazz-Geschichte. Als Gast wird die lokale Profi-Gruppe Zwiepack (Christian Bolz und Markus Braun) auftreten.

Am 17. Dezember 2013 haben sich die Musiker von der „Big Baand“ zusammengetan, um einen Verein zu gründen. Ihre Wurzeln kommen aus der „Andreas T. Bundy Big Band“ ebenso wie aus der „Young Jazz And Rock Honoration“. Die Musiker empfinden sich als Botschafter der Jazz Big Band Kultur in Ostwürttemberg. Das Doppel AA steht nicht nur für den Vereinssitz in Aalen, sondern auch als bekanntes Symbol für den gesamten Ostalbkreis.