Biene im Auto löst Unfall aus.

Eine 19-jährige Fahrerin ist am Sonntag gegen 10.50 Uhr in Hussenhofen auf der Hauptstraße gefahren. Als eine Biene durch das geöffnete Fenster in den Innenraum des Wagens flog, erschrak sie so stark, dass sie vor Schreck die Kontrolle über ihren Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Danach durchbracht sie ein Metallgitter und kam nach 40 Metern in einem Gebüsch zum Stehen. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt, jedoch entstand an ihrem Auto vermutlich ein Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 3000 Euro.