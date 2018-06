Bibelwoche beginnt mit Kanzeltausch

Am Wochenende beginnt in Aalen die Ökumenische Bibelwoche mit Kanzeltausch. Dekan Drescher predigt um 10.30 Uhr in der Salvatorkirche, Pfarrer Bernhard Richter um 9 Uhr und 11.15 Uhr in Sankt Maria, Pastoralreferent Tobias Obele am Samstag um 18.30 Uhr in der Johanneskirche und am Sonntag um 10 Uhr in der Stadtkirche. Pastor Matthias Harsanyi predigt um 10.30 Uhr in der Martinskirche. Thema der Bibelwoche ist die Josefsgeschichte aus dem alten Testament.