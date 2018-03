Bezirksschützentag in Heidenheim

Der 66. Bezirksschützentag des Bezirks Mittelschwaben ist in Heidenheim gewesen. Organisiert in diesem Bezirk sind die Schützenkreise Aalen, Schwäbisch Gmünd, Hohenstaufen und Heidenheim.

Der Schützentag wurde mit dem Fahneneinmarsch Vereinsfahnen eröffnet. Danach begrüßte Bezirksoberschützenmeister Dieter Hoppe die Ehrengäste. Die Vertreter der Politik, Margit Stumpp (Grüne), Jürgen Bohnert (SPD) und Roderich Kiesewetter (CDU), würdigten die lange Tradition der Schützenvereine und lobten das ehrenamtliche Engagement und die gute Jugendarbeit. Sie warnten jedoch auch vor einer zunehmenden Radikalisierung der Gesellschaft. In diesem Zusammenhang müssten sich die Schützen ihrer Verantwortung im Umgang mit Waffen bewusst sein und schärfere Sicherheitsüberprüfungen mittragen.

Der zweite Landesschützenmeister Klaus Koch überbrachte berichtete über das neu eröffnete Schulungszentrum. Für die Öffentlichkeit seien Tage der offenen Tür geplant, die Termine würden noch bekannt gegeben. Weiter berichtete er von den Arbeitsgruppen zum Thema Verbandsentwicklung. Die Berichte der Arbeitsgruppen sollen beim Landesschützentag am 14. April in Ilshofen vorgestellt werden.

Ehrungen

Im Rahmen des Bezirksschützentags wurden verdiente Mitglieder aus verschiedenen Vereinen geehrt. Bezirksehrenzeichen in Bronze: Monika und Heinz Schmauder (SAbt Mergelstetten). Verdienstmedaille in Bronze des WSV: Bernd Altenburger (SV Schwäbisch Gmünd). Verdienstehrenzeichen in Gold des WSV: Anja Helferich (SGi Bartenbach), Renate Wittner (SV Gussenstadt), Gertrud Waidmann (SV Laubach) und Herbert Hochstatter (SV Burgberg). Kleine goldene Verdienstnadel des DSB: Gottfried Gerhard (SK Weiler-Dalkingen), Albert Hegele (SK Aalen-Nesslau) und Friedrich Reupke (SV Göggingen). Verdienstmedaille in Silber des WSV: Helmut Deschner (SK Aalen-Nesslau), Franz Möndel (SK Aalen-Nesslau), Günter Sanwald (SK Aalen-Nesslau) und Karlheinz Madronitsch (SGes Geislingen). Für langjähriges Engagement in seinem Verein wurde Horst Reiche von der SGes Königsbronn mit dem Protektorabzeichen in Silber des DSB geehrt.

Bezirkssportleiter Franz Möndel ehrte danach die Ligameister der verschiedenen Bezirksligen und proklamierte die neuen Schützenkönige des Bezirks Mittelschwaben. Im Luftgewehr wurde Verena Schmidt von den JQS Walxheim mit einem 33,8 Teiler neue Schützenkönigin. Udo Niess (ZV Sontheim) wurde mit einem 37,2 Teiler 1. Ritter und Siegfried Beißl (SV Eglingen) mit einem 40,2 Teiler 2. Ritter. Schützenkönig in der Luftpistole wurde Klaus Schurr vom SV Lindach mit einem 70,1 Teiler. 1. Ritter wurde Yavuz Kamis (SGes Aalen) mit einem 91,3 Teiler und 2. Ritter Thomas Kassahn (Schützenkreis Schwäbisch Gmünd) mit einem 104,6 Teiler.