Bezirkspokal zum Greifen nahe

Im Pokalviertelfinale haben die Volleyballer des TSV Ellwangen II die SG Volley Neckar-Teck II zu Gast gehabt. Bereits vergangenen Samstag standen sich beide Mannschaften in der Liga gegenüber, mit dem besseren Ende für den TSV. Auch im Pokal setzten sich die Ellwanger im Tie-Break mit 3:2 durch.

Es standen sich zwei Mannschaften gegenüber, die sich durchaus auf Augenhöhe begegnen. Technisch sauber, dynamisch im Angriffsspiel und variable Zuspielqualität, das trifft charakterisiert beide Mannschaften. Vor rund 50 Zuschauern entwickelte sich das erwartet enge Spiel. So verwunderte es nicht, das die Sätze Nummer eins und drei nach Ellwangen und zwei und vier an die Gäste gingen. Mit 2:2 in Sätzen ging es in den Tie-Break. Hier zeigten die Gäste Nerven.

Ein umkämpftes Spiel wurde entschieden durch Libero Elias Schaller im Trikot des TSV Ellwangen. Er rettete Punkt um Punkt für die Ellwanger und führte sie schlussendlich in das Pokalfinale. Diese findet am Wochenende des 24. Und 25. April beim ASV Botnang statt. Hier wird zuerst das Halbfinale und dann das Finale ausgetragen.