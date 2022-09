Bezirkspokal: Titelverteidiger Neuler reist zum Spitzenreiter der Kreisliga A

In Ebnat wurden am Mittwochabend die Achtelfinal-Begegnungen im Bezirkspokal ausgelost. Acht A-Ligisten, sechs Bezirksligisten und ein B-Ligist sind noch im Rennen. Der FC Härtsfeld hat ein Freilos. Gespielt wird am kommenden Mittwoch. Kurzfristige Änderungen können sich noch ergeben. Das sind die Partien:

Sportfreunde Fleinheim – Sportfreunde Dorfmerkingen II (Termin noch nicht sicher)

SV Hussenhofen – SGM Burgberg-Hohenmemmingen (Mittwoch, 19 Uhr)

SV Wört – SV Lauchheim (Mittwoch, 19 Uhr)

Sportfreunde Rosenberg – 1. FC Germania Bargau (Mittwoch, 19 Uhr)

TSV Böbingen – VfL Gerstetten (Mittwoch, 19 Uhr)

SG Bettringen II – FC Durlangen (Mittwoch, 18.30 Uhr)

SGM Stödtlen/Tannhausen – TV Neuler (Mittwoch, 19 Uhr)

Freilos: FC Härtsfeld