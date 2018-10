Bezirksliga: Sechs Tore mit Auswirkungen

Während der FC Ellwangen bei seiner nächsten Niederlage sechs Tore kassierte, schlug die U 23 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach sechs Mal zu beim 6:0-Sieg im Aufsteiger-Duell der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Wört.

TV Heuchlingen - SV Lauchheim 1:3 (0:0). Tore: 0:1 Lutz (57.), 0:2 Kluczka (76.), 0:3 Hanke (78.), 1:3 Heinrich (85.). In einer gleichwertigen ersten Halbzeit ging es rauf und runter mit hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. Mehr und mehr deutete sich an, dass diese Mannschaft die Partie wohl gewinnen wird, die das erste Tor erzielt. Dieses gelang dem Gast, der in der 57. Minute einen TVH-Abwehrfehler durch Lutz bestrafte. Mit der Führung im Rücken stellte Lauchheim folglich die bessere Mannschaft und erhöhte durch Kluczka in der 76. und Hanke in der 78. Minute auf das vorentscheidende 3:0. Das Spiel war gelaufen, der von Heinrich erzielte Anschlusstreffer nach 85 Minuten kam eindeutig zu spät.

TSG Schnaitheim - SV Waldhausen 2:3 (2:1). Tore: 1:0 Kolb (1.), 2:0 Peichl (40.), 2:1, 2:3 Weber (45.+1, 69.), 2:2 Yildiz (49.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Schnaitheim (47.). Der SVW drehte das Spiel in Schnaitheim nach einem 0:2-Rückstand. Das zweite Tor von Leon Weber bedeutete den Siegtreffer.

Milan Heidenheim - SV Neresheim 0:1 (0:1). Tor: Wanner (19.). Max Wanner erzielte schon in der ersten Halbzeit das Tor des Tages – so gelangte Neresheim zum Auswärtssieg der zum Sprung auf den zweiten Tabellenplatz führte.

TSG Nattheim - FC Ellwangen 6:1 (1:0). Tore: 1:0 Lankes (27.), 2:0, 3:0, 6:0 Brümmer (46., 51., FE, 80.), 4:0 Horsch (61.), 5:0 Schürle (70.), 6:1 Pfitzer (81.). Nach der Halbzeitpause ging es schnell, der Tabellenführer erzielte drei Tore binnen 15 Minuten. Steffen Pfitzer blieb der bei achten Niederlage im neunten Spiel nur noch der Ehrentreffer für die Ellwanger.

SG Bettringen - FV Unterkochen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Seitz (24.), 1:1 Schmid (86.). Bes. Vork.: 65. Gelb Rote Karte Feil (Bettringen). In der ersten Hälfte war der Landesligaabsteiger spielbestimmend und erzielte folgerichtig auch die verdiente Führung. Der FVU musste bis zur Halbzeitpause drei verletzungsbedingten Wechsel durchführen. Auch in Hälfte zwei versuchte die SG weiter das Spiel zu bestimmen, aber die Gäste konnten einen zweiten Gegentreffer verhindern. Als ein SGler mit Gelb-Roter Karte vom Platz geschickt wurde, kam der FVU besser ins Spiel und konnte durch einen Sonntagsschuss aus zirka 30 Metern den etwas glücklichen Ausgleichstreffer erzielen. Durch ihren kämpferischen und läuferischen Einsatz verdiente sich der FVU den Auswärtspunkt.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - SV Wört 6:0 (2:0). Tore: 1:0, 3:0, 4:0 M. Melzer (20.,48., FE, 54.), 2:0 Kurz (33.), 5:0, 6:0 H. Melzer (57.,84., FE). Die Hausherren bestimmten die Partie von der ersten bis zur letzten Minute und gewannen hochverdient. Die Gäste aus Wört hatten außer einem Lattentreffer nichts entgegenzusetzen. Mann des Spiels war Max Melzer mit drei Toren. Zwei Treffer erzielte Hannes Melzer.

SGM Kirchheim/Trochtelfingen - TV Neuler 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Vuran (44.), 1:1 Schüll (47.). Die Gäste hatten leichte spielerische Vorteile, der Gastgeber hielt in Spiel eins nach dem Trainerwechsel kämpferisch dagegen. „Es war wichtig, nicht zu verlieren. Wir können mit dem Punkt leben“, erklärte Kirchheims Abteilungsleiter Hans Weigel. Für beide Mannschaften bedeutete das 1:1 das erste Unentschieden der Saison.