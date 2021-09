Bezirksliga schauen – gemeinsam mit über 1000 Zuschauern

Bredi ist auch am vergangenen Wochenende wieder unterwegs gewesen und dabei richtig rumgekommen. Zunächst war er mit seinen Gmünder Verbandsligakickern bei der Partie in Holzhausen, am nächsten Tag dann ging es zu einem besonderen Bezirksligaspiel, das vor mehr als 1100 Zuschauern stattgefunden hat. So viel Fans hat häufig nicht einmal der VfR Aalen in der Regionalliga.

Gebrauchter Tag für die Normannia

Einen ziemlich gebrauchten Tag gab es für den Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd in Holzhausen. Bereits nach zwei Minuten geriet man mit 0:1 in Rückstand, nachdem der Ball vom Innenpfosten ins Tor gegangen ist. Eine gute Chance hatte Holzhausen dann noch, doch dann kippte das Spiel nach etwa 20 Minuten total und die Normannia hat es bis zur Pause leider versäumt, mehr als nur den Ausgleich zu erzielen. Und so ging es mit einem für Holzhausen glücklichen 1:1 in die Halbzeitpause. Doch nach dem Seitenwechsel ging Holzhausen erneut in Führung und danach gelang es der Normannia nicht so richtig, die Gastgeber in Verlegenheit zu bringen, obwohl diese etwa 15 Minuten in Unterzahl spielen mussten, wobei die Gelb-Rote Karte (Gelb war berechtigt, Gelb-Rot eher nicht) für mich zweifelhaft war. Geärgert habe ich mich dann, dass es in der Schlussphase keinen Foulelfmeter für die Normannia gab, doch ich will dem Schiri, der heute allerdings wirklich nicht seinen besten Tag erwischt hat, keinen Vorwurf an dieser Niederlage machen.

Handverlesen: 1148 Zuschauer

Vor unglaublichen 1148 Zuschauern (dies wurde im Frankenstadion so durchgegeben) hat der VfR Heilbronn das Bezirksliga-Stadtderby gegen die Aramäer mit 3:0 gewonnen. Und die Zuschauer bekamen eine Partie geboten, die auf gutem Landesliga-Niveau stand. Der Sieg des VfR war absolut verdient, obwohl die Aramäer nicht enttäuscht haben und vor allem bei Standardsituationen durchaus gefährlich waren. Doch der VfR verzeichnete ein deutliches Chancenplus und sorgte für große Begeisterung bei den zahlreichen VfR-Anhängern. Glückwunsch an Andreas Lechner und sein Team zu dieser absolut überzeugenden Vorstellung. Das hat heute richtig Spaß gemacht.

Krumme Ebene: Da war Bredi noch nie

Einen in jeder Hinsicht absolut perfekten Fußball-Tag habe ich heute im Unterland erlebt. Und vielen dank an Dieter Gerstung, der mich noch nach Gundelsheim gebracht hat, so dass ich heute gleich zwei schöne Spiele in der dortigen Bezirksliga sehen konnte. Das zweite Spiel dann war in Gundelsheim, wo das Team mit dem schönen Namen SGM Krumme Ebene am Neckar auf den FV Wüstenrot traf. Die Mannschaft von Spielertrainer Pascal Marche lieferte eine solide Vorstellung ab, ließ sich auch nicht vom überraschenden Gegentor zum 0:1 in der 38. Minute aus dem Konzept bringen und gewann am Ende vor einer durchaus sehr ordentlichen Kulisse (denke das zwaren zwischen 150 und 200 Zuschauer) verdient mit 3:1. Großes Glück hatte man allerdings, dass das Unwetter, das heute im nahen Bad Friedrichshall für einen Spielabbruch sorgte, Gundelsheim während des Spiels verschont hat. Mächtiges Donnergrollen war zwar immer wieder zu hören, aber das war doch noch so weit weg, dass zu keiner Zeit die Gefahr eines Spielabbruchs bestand. Glückwunsch an Pascal Marche und sein Team zum heutigen Sieg. Und ich habe wieder mal einen Sportplatz besucht, auf dem ich noch nie war.