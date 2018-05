Bezirksliga-Meister plant eine Reserve

Kirchheim ist Meister in der Frauen-Bezirksliga. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison deuteten die Kirchheimerinnen mit der überraschenden Vizemeisterschaft an, dass mit ihnen in diesem Jahr zu rechnen ist.

Nach einer guten Vorbereitung, die Anfang August mit einigen Neuzugängen aus der eigenen Jugend startete, ging der SVK optimistisch in die Bezirksligarunde 2017/2018. In der Hinrunde blieben die Kirchheimerinnen ohne Punktverlust und mussten lediglich drei Gegentreffer bei 17 geschossenen Toren hinnehmen. Ein kleiner Dämpfer war das Aus im Bezirkspokal im Viertelfinale gegen den klassenhöheren VfB Ellenberg (1:3). In der Rückrunde sollte sich zeigen, ob die Mannschaft die Herbstmeisterschaft als positiven Impuls mitnehmen kann.

Die Mannschaft konnte die spielerischen Vorgaben von Trainerin Veronika Michel gut umsetzen kann und den Schwung aus der Hinrunde mitnehmen. Auch das Zusammenspiel von individueller Spielstärke und gutem Mannschaftsgeist zeigte sich bei den Kirchheimerinnen. So blieb der SVK auch in der Rückrunde ungeschlagen, lediglich zwei Unentschieden gegen Sontheim und Steinheim mussten hingenommen werden.

Mit dieser Bilanz sicherten sich die Damen des SVK die Meisterschaft in der Frauen-Bezirksliga mit 46:6 Toren. In der nächsten Saison müssen sich die Damen des SVK in der Regionenliga beweisen. Dass dies ein großer Schritt sein wird ist allen klar. Dennoch möchten sie mit Mannschaftsgeist und konzentriertem Training die Chance auf den Klassenerhalt nutzen.

Ein weiteres Projekt möchte der SV Kirchheim zudem zur kommenden Runde in Angriff nehmen. Nämlich die Meldung einer zweiten Frauenmannschaft, die dann zur kommenden Saison in der Kreisliga an den Start gehen würde. Hierfür sucht der Verein allerdings noch Spielerinnen. Ein Probetraining gibt es daher entweder am 25. oder 30. Mai jeweils um 19 Uhr auf dem Kirchheimer Sportplatz.