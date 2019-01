Bezirksliga: Meier übernimmt ab Sommer in Wört

Nach über sieben erfolgreichen Jahren endet die Ära von Manfred Raab im Sommer beim Fußball-Bezirksligisten SV Wört. Das hat der Verein am Dienstagabend mitgteilt. Der Nahfolger steht ebenfalls schon fest.

Raab übernahm die Mannschaft in der Rückrunde der Saison 2011/12 in einer schwierigen Phase und konnte den Klassenerhalt über die Relegation in der Kreisliga A sichern. Die Tendenz ging immer weiter nach oben und so konnte zwei Jahre später der Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert werden. Nach dem Abstieg konnte nur zwei Jahre später erneut die Meisterschaft und der Aufstieg in die Bezirkliga gefeiert werden. Nach der langen und erfolgreichen Zeit haben sich beiden Verein und Trainer darauf verständigt im Sommer getrennte Wege zu gehen. Ab der neuen Saison übernimmt der 42-jährige Ralf Meier das Traineramt beim SV Wört. Momentan ist dieser noch Trainer der Landesliga-Manschaft des TuS Feuchtwangen im benachbarten Bayern. Frühere Stationen waren unteranderem die Sportfreunde Dinkelsbühl sowie der SC Aufkirch.