Bezirksliga: Heimsiege für ein Quartett

Ein normaler Herbstnachmittag in Dettingen. Kaum Autos, kaum Passanten, wenige Kinder auf dem Spielplatz, ein kläffender Hund und eine davonhuschende Katze. Das von Streuobstwiesen umgebene 3000-Seelen-Dorf auf dem Bodanrück am westlichen Bodensee wirkt verschlafen – so wie meistens eben. Etwas ist aber dennoch anders. Das hat mit der Gefühlslage der Menschen zu tun. „Kommt ein neues Erdbeben? Wenn ja, wie stark wird es sein?“, fragt Peter Kopp, Chef der einzigen Bäckerei des Dorfs.