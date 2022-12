Bezirksliga: Hattrick in nur zwölf Minuten, 14 Tore in einem Spiel und zwei Knipser in Torlaune

Die Fußball-Ligen befinden sich in ihrer wohlverdienten Winterpause. 16 von 30 Spielen in der Bezirksliga Ostwürttemberg wurden absolviert. Ein Rückblick auf den bisherigen Verlauf der Saison:

FV 08 Unterkochen: Der FV 08 ist als Tabellenvierter in die Winterpause gegangen, dabei sammelte man in 16 Spielen 29 Punkte. Lange Zeit sah es allerdings nicht danach aus, dass man in dieser Saison nochmals oben anklopfen könnte. Nach zehn Spielen rangierte Unterkochen lediglich auf dem achten Tabellenplatz, die Folge: Erfolgstrainer Semih Köksal trat zurück. Da begründete er damals wie folgt: „Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft nach drei Jahren etwas Neues braucht: möglicherweise neue Trainingsmethoden oder Ansprachen in der Kabine. Irgendwann benötigt man einfach neue Motivation.“ Tatsächlich sollte Köksal recht behalten. Im darauffolgenden Spiel fegte Unterkochen die DJK-SG Schwabsberg-Buch glatt mit 7:0 vom Platz. In den letzten sechs Spielen vor der Winterpause holte man mit Interims-Trainer Christian Borst 13 von möglichen 18 Punkten. Ab Neujahr wird Patrick Bartak das Amt übernehmen. Der 37-Jährige trainierte bis Ende Oktober Liga-Konkurrent VfL Gerstetten. „Wir möchten mit dieser Neubesetzung in der Rückrunde die nötigen Impulse setzen, um das ausgegebene Ziel Aufstieg in die Landesliga wieder in Reichweite zu haben und spätestens in der kommenden Saison erreichen zu können“, so Vorsitzender Stefan Kurz.

TV Neuler: Auf Abschiedstournee befindet sich Neulers Spielertrainer Gioacchino „Joe“ Colletti. Im Sommer wird er den TVN nach dann drei erfolgreichen Jahren verlassen. „Es war die beste Zeit, die ich bislang in meiner Trainerlaufbahn hatte.“, so Joe Colletti. In der vergangenen Saison feierte Neuler den Gewinn des Bezirkspokals und wurde Vizemeister in der Bezirksliga. Auch in dieser Saison läuft es weitestgehend gut. In der Tabelle rangiert man punktgleich mit Unterkochen auf dem sechsten Tabellenplatz. Im Viertelfinale des Bezirkspokals schied man allerdings etwas überraschend im Viertelfinale beim A-Ligisten FC Härtsfeld nach Elfmeterschießen aus.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II: Das Team aus der Aalener Weststadt ist aktuell Tabellensiebter und hat 24 Punkte auf dem Konto. Eine wirkliche Serie – weder im Positiven, noch im Negativen – gab es bei der TSG II so gut wie nie. In fast aller Regelmäßigkeit wechselten sich Sieg und Niederlage ab: Sieben Siege und sechs Niederlagen. Hinzu kommen noch drei Unentschieden.

SV Lauchheim: Der SV Lauchheim erlebte in den ersten 16 Spielen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Von Spieltag eins bis fünf marschierte man förmlich durch die Liga. Es gab fünf Siege, bei einem Torverhältnis von 21:6. Doch im Anschluss folgten neun sieglose Spiele in Serie. Es gab sieben Niederlagen und nur zwei Remis. Die Folge war der Absturz auf den elften Tabellenplatz. Allerdings konnte Lauchheim mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Zuletzt feierte man zwei klare Siege. 23 Punkte bedeuteten Rang acht der Tabelle.

Sf Dorfmerkingen II: Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen II konnte insgesamt zufrieden in die Winterpause gehen. 21 Punkte hat man bereits gesammelt und somit ist mit Platz neun noch ein einstelliger Tabellenplatz herausgesprungen. Im Dorfmerkinger Lager muss man sich allerdings bald nach einem neuen Trainer umschauen. Stefan Schill wird in der kommenden Saison die erste Mannschaft der Sportfreunde übernehmen.

DJK-SG Schwabsberg-Buch: 3:6, 9:4, 0:7, 6:0. Das sind nicht etwa irgendwelche Fifa 23-Ergebnisse auf der Konsole , sondern vier Ergebnisse der DJK-SG Schwabsberg-Buch in dieser Saison. In der Offensive läuft es richtig gut, doch die Achillesferse ist die Abwehr. Nach 16 Spielen befindet sich die Schwabsberger mit 21 Punkten auf dem elften Tabellenplatz.

Der Primus: Der 1. FC Bargau wird als Gejagter in das Fußball-Jahr 2023 starten. Die Mannschaft von Trainer Kevin Hegele hat 36 Punkte auf dem Konto und konnte insgesamt elf der 16 Spiele gewinnen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSG Nattheim beträgt drei Punkte.

Die Kellerkinder: Die drei schwächsten Mannschaften der Liga kommen allesamt aus dem Heidenheimer Raum. Schlusslicht ist AC Milan Heidenheim mit lediglich sechs Punkten. Der AC konnte dabei nur ein Spiel gewinnen – am 9. Oktober setzte man sich mit 2:1 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II durch. Auf dem vorletzten Platz befindet sich der SC Hermaringen (sieben Punkte, ein Sieg). Drittletzter ist der VfL Gerstetten (13 Punkte, vier Siege). In der Bezirksliga steigen mindestens zwei Mannschaften fix ab – im Extremfall könnte sich die Zahl allerdings auf sechs erhöhen.

Die treffsicherste Mannschaft: Die DJK-SG Schwabsberg-Buch hat in 16 Spielen insgesamt 44 Mal eingenetzt. Das macht einen Schnitt von gut 2,7 Toren pro Spiel. Bei solch einem Wert könnte man meinen, dass die DJK weit vorne mitspielt. Das ist nicht der Fall, denn das Hauptproblem ist die Abwehr: Es gab bereits 43 Gegentore. Eines gibt es in Spielen der Schwabsberger aber garantiert nicht, nämlich Langeweile: 87 Tore konnte man bei DJK-Spielen bestaunen. Mehr Spektakel kann keine Mannschaft in der Liga bieten.

Der Geizige: Schlusslicht AC Milan Heidenheim erzielte in dieser Saison bislang erst zwölf Tore.

Die sicherste Abwehr: Erst 15 Gegentore kassierte der Spitzenreiter 1. FC Bargau. Insgesamt sechs Mal spielten die Bargauer dabei zu Null.

Die Schießbude der Liga: 55 Mal musste der Vorletzte SC Hermaringen bereits das Leder aus dem eigenen Tor holen. Besonders bitter war für die Hermaringer die Zeit zwischen Ende August und Ende September. In nur vier Partien gab es satte 25 Gegentore. Gleich zweimal kassierte man dabei sieben Gegentore: beim 2:7 zu Hause gegen den VfL Gerstetten und beim 0:7 in Sontheim.

Die Heimmacht: Der 1. FC Bargau kennt das Gefühl des Verlierens auf heimischen Platz in dieser Saison noch nicht. In sieben Partien ging man sechsmal als Sieger vom Platz, einmal teilte man sich die Punkte. Saisonübergreifend sind die Bargauer nun schon seit 16 Spielen zu Hause ohne Niederlage. 2022 blieb man in den Heimpartien sogar gänzlich ohne Niederlage.

Die beste Auswärtsmannschaft: Auswärts läuft es für die TSG Nattheim rund. 22 der 33 Punkte holte man auf fremdem Platz. In den neun Auswärtspartien setzte man sich siebenmal durch, dazu gab es ein Unentschieden und eine Niederlage.

Die spektakulärsten Spiele: Klare Siege gab es eigentlich an fast jedem Spieltag. Doch zwei Spiele durften den Zuschauern und Fans besonders in Erinnerung geblieben sein. Am 19. August, an einem Freitag, setzte sich die TSG Schnaitheim gegen den TV Straßdorf mit 9:5 durch. Bereits zur Halbzeit führte die TSG mit 6:3. Nicht minder spektakulär war der 9:4-Erfolg der DJK-SG Schwabsberg-Buch am 2. Oktober gegen den VfL Gerstetten. Nach zwischenzeitlicher 4:1-Führung der Schwabsberger, verkürzte Gerstetten durch einen Doppelschlag unmittelbar vor der Pause auf 3:4. Kurz nach Wiederanpfiff glich der VfL sogar aus und das größte Comeback der bisherigen Saison deutete sich an. Schwabsberg wiederum hatte etwas dagegen und erzielte zwischen der 56. und 79. Minute fünf Tore. So stand es am Ende 9:4.

Die besonderen Momente: Zwei Spieler brachten das Kunststück fertig, in einer Partie sechs Buden zu erzielen: Cemal Krasniqi und Fabian Ehrmann. Einen perfekteren Einstand für seinen neuen Verein SV Lauchheim konnte Krasniqi gar nicht feiern. Im ersten Saisonspiel, beim 9:0-Sieg gegen den AC Milan Heidenheim, netzte Krasniqi sechsmal ein. Ihm gelangen dabei sogar zwei lupenreine Hattricks. „Dass ich in einem Spiel sechs Tore erziele, ist mir bislang noch nie gelungen“, berichtete Krasniqi im Nachhinein. Für viele ist die 13 eine Unglückszahl. Krasniqi sollte diese Zahl Glück bringen, denn für den 26-Jährigen war diese Partie sein 13. Einsatz in der Bezirksliga. In der Saison 2017/18 kam er für den SV Ebnat insgesamt zwölfmal zum Einsatz. Fabian Ehrmann traf am achten Spieltag beim 9:4-Sieg seiner Schwabsberger gegen den VfL Gerstetten ebenfalls sechsmal. Dabei erzielte er einen lupenreinen Hattrick innerhalb von nur zwölf Minuten.

Der torreichste Spieltag: Satte 42 Tore fielen am achten Spieltag. Darunter gab es Ergebnisse wie das 9:4 der DJK-SG Schwabsberg-Buch gegen den VfL Gerstetten und ein 4:3 des 1. FC Bargau gegen den SV Lauchheim.

Der torärmste Spieltag: Regelrechte Ladehemmung hatten die Kicker in der Region am 12. Spieltag – es fielen „nur“ 22 Tore in acht Spielen. In der bisherigen Saison war dies der torärmste Spieltag.

Die Torjäger: Fabian Ehrmann weiß auch in dieser Saison wieder, wo das Tor steht. Der Stürmer der DJK-SG Schwabsberg-Buch hat bereits 19 Mal eingenetzt und ist Führender der Torjägerliste. Dahinter folgt Cemal Krasniqi vom SV Lauchheim mit 15 Toren. Das Podest komplettiert Fabian Horsch von der TSG Nattheim mit 14 Treffern.

Ausblick: Zum Pflichtspiel-Auftakt des Fußballjahrs 2023 am Sonntag, 12. März wird der FV 08 Unterkochen zu Gast beim VfL Gerstetten sein. Unterkochen konnte keines der vergangenen sechs Gastspiele für sich entscheiden. Endet nun diese Serie? Der TV Neuler wird bei der DJK-SG Schwabsberg-Buch zu Gast sein. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II tritt beim Landesliga-Absteiger FV Sontheim/Brenz an. Der SV Lauchheim möchte die drei Punkte auf heimischen Platz gegen den SC Hermaringen einfahren. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II bekommen es mit dem AC Milan Heidenheim zu tun.