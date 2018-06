Bezirksklasse: HG-Handballer feiern Pflichtsieg

Mit einem 21:17-Pflichtsieg beim Tabellenvorletzten TV Schlat haben die Handballer der HG Aalen/Wasseralfingen ihre Tabellenführung in der Bezirksklasse verteidigt. Es war allerdings lange nicht nicht so einfach wie es die Tabellenkonstellation vermuten hätte lassen.

Während der Woche gab es mächtig Ärger beim Gegner. Unter anderem der Trainer und einige Spieler schmissen hin und so hatte der TV in diesem Spiel nichts zu verlieren und machte nach eigenem Bekunden eines der besten Spiele der Saison. Vor dem Spiel hatten die HG-Coaches Roland Kraft und Gerhard Bleier ihre Handballer davor gewarnt, den Gegner zu unterschätzen und die Jungs setzten dies in der Anfangsphase auch gut um. 4:1 stand es nach zehn Minuten, auch weil ein ganz starker Björn Billepp zwei Strafwürfe der Gastgeber entschärft hatte.

Die Abwehr der HG aus Aalen/Wasseralfingen funktionierte einwandfrei. Lediglich im Angriff war das Visier an diesem Samstagabend alles andere als gut eingestellt. Längst hätte die HG viel deutlicher führen müssen, aber beste Chancen wurden vergeben. Beim Stande von 12:8 wurden die Seiten gewechselt und in der ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte schien es als hätten die mahnenden Worte in der Pause gefruchtet, denn die HG baute den Vorsprung auf 15:9 aus.

Rückfall in alte Muster

Aber bald verfielen die HG-Handballer wieder in alte Strickmuster und ließen zahlreiche Chance aus.

So pendelte sich der Vorsprung immer bei sicheren sechs, sieben Toren ein. Zehn Minuten vor Spielende führte die HG mit 20:13. Unkonzentrierte fünf Minuten ließen die Gastgeber zwar wieder auf 17:20 herankommen, aber der Sieg war in keiner Phase mehr gefährdet. Mit diesem Sieg steigerte die HG ihr Punktekonto auf 22:4 Punkte und geht als Tabellenführer der Bezirksklasse in die kurze Faschingspause.

HG: Björn Billepp, Joshua Roth; Marcel Rummel(1), Jakob Erath(1), Domini Rausch, Luka Stützel(1), Florian Kraft(4/1), Hajo Bürgermeister, Manuel Körber(1), Jonas Kraft(5/1), Paul Schneider(1), und Julian Brender(4).